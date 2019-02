Annuncio

Le squadre di Ciclismo hanno ormai aggiunto nel proprio staff molte figure professionali che si occupano della preparazione e del raggiungimento della miglior performance degli atleti. L’ottimizzazione della prestazione passa attraverso il lavoro su vari aspetti curati in ogni dettaglio, dalla pianificazione dell’allenamento alla biomeccanica passando per i materiali. Uno dei temi più interessanti e rilevanti è quello della nutrizione. I corridori sono chiamati a seguire le direttive del nutrizionista della squadra, sia per raggiungere e mantenere il peso ideale che per ottimizzare i risultati e il recupero delle energie spese in gara e in allenamento.

Mitchell: ‘Favorire il processo omeostatico’

Nigel Mitchell è il Responsabile della nutrizione della Education First Drapac, la squadra capitanata da Rigoberto Uran.

Mitchell ha parlato a road.cc del suo lavoro con il team americano e delle strategie che segue per supportare i suoi corridori. Il nutrizionista si è soffermato soprattutto sull’importanza dell’alimentazione per recuperare gli sforzi di un allenamento o di una gara particolarmente intensi.

“Dal punto di vista fisiologico stiamo cercando di supportare l’adattamento all’allenamento ed aiutare il processo omeostatico. L’allenamento molto leggero comporta un carico fisico ridotto sul corpo, ma un duro allenamento aumenta questo carico il che significa che sostanze nutritive come le proteine diventano molto importanti” ha spiegato Mitchell.

‘Garantire un adeguato rifornimento di carburante’

Il nutrizionista della EF ha dato alcuni consigli validi non solo per Uran e gli altri campioni che segue da vicino ma anche per i cicloamatori.

“Per un giro facile non abbiamo bisogno di nulla di speciale dopo la sessione di allenamento, ammesso che abbiamo un buon regime alimentare in atto” ha spiegato Mitchell aggiungendo che “è sufficiente mangiare in modo normale e ragionevole anche se si fa un allenamento più lungo ma non si ha intenzione di pedalare per tre giorni”.

Il vero piano di recupero del nutrizionista scatta quando è stato fatto un allenamento intenso, con lavori specifici, e si ha intenzione di fare un’altra pedalata ravvicinata, il giorno seguente. “Se la corsa è stata intensa e vogliamo allenarci il giorno successivo allora dobbiamo garantirci un adeguato rifornimento di carburante” ha spiegato Mitchell entrando poi nello specifico.

“In termini di quantità specifiche dopo una corsa dura un corridore dovrebbe mirare ad avere circa 1 grammo di carboidrati per chilogrammo di peso corporeo e una porzione di proteine di 20-30 grammi. In termini di cibo vero questo può essere qualcosa come una frittata di tre uova, una grande patata e una banana. Nel ciclismo professionistico usiamo molto il riso, è facile da preparare e si digerisce rapidamente” ha dichiarato il nutrizionista della Education First che si è soffermato poi sulle proteine. “Anche se tendiamo a raccomandare proteine come latticini, uova, pollo e carne, si possono usare fonti vegetali come pistacchio, soia e legumi” ha consigliato Mitchell.