Sarà una serata da dentro o fuori per i due pugili britannici James DeGale e Chris Eubank Jr, attesi oggi sabato 23 febbraio sul ring della 02 Arena di Greenwich, Londra. Il derby mette di fronte due atleti di valore, ma ultimamente un po' fuori dall'elite mondiale, entrambi reduci da prestazioni poco convincenti e in cerca di nuove occasioni. La sfida metterà in palio il vacante titolo IBO dei pesi supermedi, una cintura minore rispetto a quelle messe in palio dalle quattro maggiori federazioni pugilistiche (WBA, WBC, IBF e WBO).

Sfida 'infuocata': chi perde è fuori dal giro che conta

A rendere teso il clima della 02 Arena non è solo il fatto che a incrociare i loro guantoni siano due pugili inglesi, ma anche la possibilità che una sconfitta pregiudichi il futuro di uno dei due.

James DeGale, 33 anni, è ad un bivio importante della sua carriera. Dopo aver conquistato il mondiale IBF dei supermedi nel 2015, "Chunky" ha difeso la sua cintura in tre occasioni (due vittorie e un pareggio), prima dell'inaspettata sconfitta con Caleb Truax nel dicembre 2017. Solo quattro mesi più tardi il pugile britannico (25 vittorie, due sconfitte e un pareggio) ha riconquistato il suo titolo nel match di rivincita. Inaspettatamente l'uomo ha poi deciso di rendere vacante il suo titolo, rinunciando ad affrontare lo sfidante ufficiale Uzcategui. Una scelta inspiegabile per un campione del mondo, apparso comunque ben lontano dai suoi standard negli ultimi match disputati.

Il match della O2 Arena potrebbe rilanciare le ambizioni di DeGale, ma l'ex campione dovrà dimostrare di essere in piena forma per battere il più giovane rivale.

Chris Eubank Jr, figlio del grande Chris Eubank (campione mondiale WBO nei medi e supermedi tra il 1990 e il 1994), è in attesa di una performance che ne faccia finalmente decollare le quotazioni. Lanciato come potenziale fenomeno, il figlio d'arte ha mostrato solo a sprazzi il suo talento. Battuto per la prima volta da Billy Joe Saunders per il titolo europeo nel 2014, Eubank Jr ha poi tentato la scalata al titolo mondiale dei supermedi. Dopo alcune vittorie e la conquista del titolo IBO, il 29enne di Hove (Sussex) è incappato in una nuova sconfitta nel febbraio 2018. In quell'occasione perse ai punti con George Groves (che in passato ha battuto lo stesso DeGale) nella semifinale del torneo World Boxing Super Series, perdendo cosi' l'occasione di conquistare anche il titolo WBA Super.

Una nuova sconfitta con un avversario di livello che ha gettato più di qualche ombra sul futuro di Eubank Jr, chiamato a vincere il match di Londra per rimanere a galla e guadagnarsi nuove occasioni per un titolo mondiale [VIDEO].

Dove vedere il match

L'incontro DeGale vs Eubank Jr, titolo IBO dei pesi supermedi, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN a partire dalle ore 20:00 di oggi sabato 23 febbraio 2019. Saranno trasmessi anche gli incontri di contorno, tra cui spicca il match tra pesi massimi che vedrà sfidarsi il locale Joe Joyce ed il canadese Bermane Stiverne, ex campione WBC.