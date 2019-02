Annuncio

La loro avventura sul ghiaccio è incominciata tre anni fa e finalmente le Snow Angels, il gruppo di artistico femminile della società ASD Hockey e Pattinaggio Pontedilegno-Temù, hanno preso parte alla loro prima gara amatoriale.

Le giovani atlete, accompagnate dalle istruttrici Paola Ghilardi e Carlotta Scalambra, hanno infatti partecipato al Trofeo Giglio Bianco 2019 - 2° Campionato Regionale Toscano CNS Libertas che si è svolto domenica 17 febbraio presso la pista di pattinaggio del Firenze Winter Park.

La competizione è stata organizzata dalla Giglio Bianco ASD ed è stata dedicata agli atleti non agonisti del C.N.S. Libertas e della FISG che hanno gareggiato in categorie differenti a seconda dell'età e del livello tecnico.

Le partecipanti e i loro risultati

Nella categoria Pulcini, la piccola Anna Bilardello è salita sul gradino più alto del podio così come le sue dolcissime compagne di allenamento Elisa Moreschi ed Emma Verzeni, prime classificate a parimerito nella sezione Mercurio.

Nella categoria Venere, invece, hanno ben figurato Giada Giacomelli (1^ classificata), Giulia Giro (3^), Sofia Faustinelli (4^), Lorenza Donati (5^) e Carlotta Pietroboni (7^) che hanno presentato dei programmi piacevoli e coinvolgenti.

L'unica, ma perfetta rappresentante delle Snow Angels nella categoria Terra è stata Deborah Rossi che, pattinando sulla colonna sonora del film La Bella e la Bestia, ha ottenuto una brillate seconda posizione.

Le ragazze più grandi, infine, si sono imposte nella categoria Marte: Agata Maroni e Silvia Mariotti hanno conquistato rispettivamente il primo e il terzo posto, seguite da Giulia Pomogranato (4^), Alessia Bormetti (5^), Thi Mo Del Favero (6^) e Paola Maroni (7^).

I prossimi impegni della squadra

Le Snow Angels hanno affrontato la loro prima gara con impegno e determinazione, ma soprattutto con entusiasmo e divertimento, due elementi che hanno reso ancora più significativa la loro esperienza.

I risultati ottenuti nelle varie categorie rappresentano sicuramente un traguardo importante per una società emergente come l’ASD Hockey e Pattinaggio Pontedilegno-Temù, ma soprattutto un punto di partenza e uno stimolo per continuare a crescere.

In conclusione, ricordiamo che il prossimo evento a cui parteciperanno le bambine e le ragazze della squadra di artistico della Val Camonica sarà il IV Memorial Alba Dalmonte, la competizione amatoriale che si terrà il 17 marzo 2019 presso il Palaghiaccio Ice Emotion di Oggiona Santo Stefano in provincia di Varese.