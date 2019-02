Annuncio

Primo appuntamento europeo del 2019 per Ultimate Fighting Championship che, sabato 23 febbraio farà tappa a Praga. Nella locale O2 Arena andrà infatti in scena UFC Fight Night 145, il cui main event è la sfida tra Jan Blachowicz e Thiago Santos. Tra i protagonisti della card anche l'italiano Carlo Pedersoli Jr.

Scontro tra mediomassimi nel clou di Praga

L'incontro più atteso nella card di Praga è senza dubbio il main event, sfida tra due pesi mediomassimi che si preannuncia equilibrata. Il polacco Blachowicz, 36 anni, è imbattuto in UFC da 4 incontri e cerca un successo di prestigio per scalare i rankings della categoria ed avvicinarsi ad una chance titolata. Il suo record conta 23 vittorie (di cui 5 per ko e 9 per sottomissione) e 7 sconfitte, con la conquista del titolo nella KSW.

Dopo un esordio non sfolgorante in UFC, con 2 vittorie e 4 sconfitte nei primi sei incontri, il polacco ha inanellato 4 vittorie consecutive, rilanciando le sue ambizioni nella promotion di MMA più importante al mondo.

Ambizioni condivise con il suo rivale, il 35enne Thiago Santos, anch'egli in cerca di un'occasione titolata. Il brasiliano è reduce dalla vittoria per ko su Jimi Manuwa nello scorso dicembre, a conclusione di un 2018 che lo ha visto combattere in ben 5 occasioni (4 vittorie e 1 sconfitta). A settembre 2018 il suo esordio da mediomassimo con la vittoria su Kevin Holland. Con una terza vittoria consecutiva in tale categoria, Santos aumenterebbe le sue chances di combattere per la cintura, tornata nelle mani del redivivo Jon Jones.

Motivo per cui lo scontro della O2 Arena potrebbe rappresentare una grande svolta nella carriera di entrambi i contendenti, decisi a regalarsi un posto al sole in UFC.

Carlo Pedersoli Jr: un 'nipote d'arte' nell'ottagono

UFC Praga avrà anche un fighter italiano tra i suoi protagonisti: il 25enne Carlo Pedersoli Jr. Il giovane atleta residente a Roma ha ereditato il suo nome dal nonno, Carlo Pedersoli, noto al grande pubblico col nome d'arte di Bud Spencer [VIDEO]. Un'icona del cinema italiano, da cui Pedersoli Jr ha ereditato anche la passione per lo sport (Bud Spencer fu nuotatore olimpionico prima della carriera da attore).

"Semento" ha fino ad ora sostenuto 13 incontri da professionista nelle MMA, con 11 vittorie e 2 sole sconfitte.

Ha debuttato in UFC nel maggio 2018, imponendosi a Liverpool su Brad Scott. L'ultimo incontro lo ha invece visto sconfitto per ko da Alex "Cowboy" Oliveira. Un match rischioso accettato con pochissimo preavviso e con un avversario pericolosissimo. A Praga Carlo sarà opposto a Dwight Grant (8 vittorie e 2 sconfitte), 34enne statunitense. Un match da vincere per rimanere tra i grandi e farsi strada nel dorato mondo di UFC.

Dove vedere il match

UFC Fight Night 145: Blachowicz vs Santos sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, a partire dalle 17:00 di sabato 23 febbraio. Questo il programma: