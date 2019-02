Annuncio

La scorsa nottata vedeva impegnati entrambi gli italiani militanti in Nba, Marco Belinelli e Danilo Gallinari. Gli Spurs hanno perso di misura a Toronto (120 a 117) con un'ottima prestazione di Belinelli che ha messo a referto 21 punti e 6 rimbalzi. Decisivi per i Raptors la difesa su LaMarcus Aldridge (soltanto 6 punti per lui), i 15 rimbalzi di Serge Ibaka e l'ex Kawhi Leonard (25 punti) che recupera palla nell'ultimo possesso sottraendola proprio all'altro ex DeMar Derozan. Tornano sul parquet anche i Dallas Mavericks, che senza Luka Doncic concedono il successo esterno ai Denver Nuggets: ancora più efficiente il gioco di squadra dei Nuggets dopo il rientro di Isaiah Thomas in aiuto di Jokic, Millsap, Beasley, Plumlee, 114-104 Denver.

Vittoriosa anche Chicago, in via di miglioramento in questa ultima parte di stagione. I Bulls espugnano Orlando per un punto, con il solito Zach LaVine, il nuovo acquisto Otto Porter (17 punti e 5 rimbalzi) e la doppia doppia di Lauri Markkanen (25 punti e 11 rimbalzi) che prende il fallo da Aaron Gordon nel tiro da 3 all'ultimo secondo, segnando dalla lunetta il 110-109.

Thunders battono Utah dopo il secondo overtime

Successo anche per i Thunders al rientro dall'Nba All Star Game, che arriva però soltanto dopo due tempi supplementari. Donovan Mitchell (38 punti) e Rudy Gobert (26 punti, 16 rimbalzi) resistono agli 88 punti totalizzati dal solo duo Westbrook-George. Proprio Paul George realizza il canestro decisivo sulla sirena.

Sotto i riflettori anche la sfida tra Indiana Pacers e New Orleans Pelicans, i primi alle prese con l'infortunio di Victor Oladipo, i secondi con Anthony Davis di nuovo a disposizione. Nonostante le premesse, è Indiana a imporsi sui Pelicans: assente anche Myles Turner, ci pensano Bogdanovic, Sabonis jr. e Thaddeus Young.

Gli altri risultati: vincono Clippers, Pistons, Hornets, Timberwolves

L'altro italiano impegnato nella notte, Danilo Gallinari, ha portato i Clippers alla vittoria esterna contro i Memphis Grizzlies, Per lui 23 punti e 8 rimbalzi, non bastano per Memphis i 25 di Mike Conley e la doppia doppia di Joakim Noah (22 punti, 11 rimbalzi). I Tiberwolves vincono al Madison Square Garden con un Derrick Rose definitivamente rimesso che totalizza 20 punti: per i Knicks da segnalare ugualmente un DeAndre Jordan da 19 rimbalzi.

I Pistons di Blake Griffin (espulso a metà partita) vincono ad Atlanta, con 26 punti e 21 rimbalzi realizzati da Andre Drummond. Gli Hornets di Kemba Walker (27 punti e 11 assist), infine, si impongono 123 a 110 sui Wizards, nonostante i 46 punti di Bradley Beal.