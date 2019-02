Annuncio

Si rinnova nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 febbraio l'appuntamento con la Ultimate Fighting Championship, la promotion di arti marziali miste più importante del mondo. Alla Talking Stick Resort Arena di Phoenix (Arizona, USA) andrà infatti in scena l'atteso UFC on ESPN 1: Ngannou vs Velasquez.

Cain Velasquez rientra dopo oltre due anni

A rendere la card di Phoenix un evento imperdibile è sicuramente il ritorno di uno dei pesi massimi più forti della storia UFC, l'ex campione Cain Velasquez. Il 36enne statunitense di origini messicane è assente dall'ottagono dal 9 luglio 2016, quando annichilì Travis Browne a New York.

Velasquez, 14 vittorie e 2 sole sconfitte in carriera, ha detenuto il titolo UFC dei massimi in due occasioni.

Nel 2010 il primo successo iridato contro il wrestler Brock Lesnar, a cui fece seguito il Ko subito da Junior dos Santos e conseguente perdita della cintura. La rivincita si è poi consumata nel dicembre 2012, con Velasquez che ha dominato il rivale imponendosi per KO e riprendendosi il titolo. Dopo due difese vittoriose (compreso il terzo match con dos Santos) "Cardio Cain" ha ceduto definitivamente la corona al brasiliano Fabricio Werdum nel giugno 2015.

Da allora, a causa dei frequenti infortuni, Velasquez ha combattuto solo nel luglio 2016 nella card di UFC 200. Un'assenza prolungata che lancia molti interrogativi sulle reali possibilità dell'ex campione, deciso a riprendersi il trono dei massimi.

La prova che lo attende a Phoenix non è però delle più facili ed in caso di vittoria Velasquez dimostrerebbe senza dubbio di essere tornato in grande stile.

Ngannou: una vittoria di prestigio per una nuova chance titolata

Il 33enne franco-camerunense Francis Ngannou [VIDEO] non è certo un avversario facilissimo per l'occasione, ma anch'egli dovrà convincere per riscalare le gerarchie dei pesi massimi. Il suo 2018 lo ha infatti visto subire due sconfitte, una delle quali nella sfida al campione Stipe Miocic, che hanno frenato quella che sembrava un'ascesa irresistibile.

Ngannou ha perso anche da Derrick Lewis prima di tornare al successo con un perentorio Ko su Curtis Blaydes lo scorso novembre.

Una ulteriore sconfitta nel match contro Velasquez lo allontanerebbe sensibilmente da un nuovo match per il titolo dei massimi, ora detenuto da Daniel Cormier. Anche per lui il match di Phoenix assume una grande importanza ed una vittoria lo rilancerebbe ai piani alti.

Il programma della main card e dove vedere l'evento

Non solo Ngannou vs Velasquez nella main card di Phoenix, che annovera altri cinque incontri: James Vick vs Paul Felder (pesi leggeri), Cortney Casey vs Cynthia Calvillo (pesi paglia femminili), Alex Caceres vs Kron Gracie (pesi piuma), Vicente Luque vs Bryan Barbarena (pesi welter), Andre Fili vs Myles Jury (pesi piuma).

UFC on ESPN 1: Ngannou vs Velasquez sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN a partire dalle ore 4:00 di lunedì 18 febbraio.