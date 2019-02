Annuncio

Annuncio

Il Tour of Oman si è concluso con una volata da brividi nell'ultima tappa.

Giacomo Nizzolo è tornato al successo ad un anno di distanza firmando la prima vittoria in maglia Dimension Data, ma alle sue spalle è successo di tutto. La lotta per tenere le prime posizioni è stata senza esclusione di colpi e qualcuno è andato oltre il lecito. Niccolò Bonifazio si è reso protagonista di una manovra molto pericolosa tagliando la strada da sinistra a destra per cercare di inserirsi a ruota di Nizzolo. Lo spostamento del corridore della Direct Energie ha portato ad un contatto con Nacer Bouhanni che ha evitato una rovinosa caduta con un equilibrismo.

Bouhanni: ‘Mi ha colpito sul manubrio’

L’ultima tappa del Tour of Oman era un’occasione per le ruote veloci del gruppo, con la classifica generale saldamente nelle mani di Alexey Lutsenko.

Annuncio

La corsa è stata controllata dalle squadre dei velocisti, che non si sono lasciate sfuggire l’opportunità di giocarsi il successo sul traguardo di Matrah Corniche. Il finale è stato particolarmente caotico e combattuto, con un’intensa battaglia per rimanere nelle posizioni migliori. La Dimension Data è riuscita a tenere davanti Giacomo Nizzolo grazie ad un buon lavoro di Ryan Gibbons ed il velocista lombardo è andato a vincere approfittando anche del caos alle sue spalle.

Sulla sua ruota si era infatti portato Nacer Bouhanni, con anche Andrè Greipel pronto a partire nel suo sprint. Dal centro della strada però Niccolò Bonifazio si è buttato sulla destra cercando di inserirsi tra Nizzolo e Bouhanni.

Annuncio

I migliori video del giorno

Tra i due c’è stato un contatto che ha sbilanciato il francese, rischiando di farlo finire contro un cono segnaletico al limite della carreggiata. Per fortuna Bouhanni ha evitato la caduta con un virtuosismo, ma la volata di entrambi, così come quella di Greipel che li seguiva, è finita così. Tutti e tre sono stati costretti a rialzarsi finendo oltre la ventesima posizione, e il francese non ha mancato di esternare tutta la sua rabbia nei confronti di Bonifazio.

“Ero pronto per sprintare, ma Bonifazio mi ha spinto contro le barriere, mi ha colpito e sono quasi caduto” ha raccontato il velocista francese a L’Equipe. “Ho dovuto interrompere il mio sforzo, ero secondo e stavo per partire nello sprint sul lato destro, lui ha cambiato completamente la sua traiettoria e mi ha colpito sul manubrio. Se ci fossero state le transenne sarei caduto” ha aggiunto Bouhanni.

Annuncio

Greipel: ‘Bonifazio da squalificare’

Anche Andrè Greipel, solitamente più calmo del focoso Bouhanni, ha avuto parole dure contro Bonifazio. “Non ho potuto sprintare, penso che Bonifazio sia un pazzo” ha dichiarato l’esperto corridore tedesco, da quest’anno alla Arkea Samsic. “Per me deve essere squalificato. È venuto dall’interno e si è spostato alle barriere. Io e Bouhanni abbiamo rischiato di cadere e dopo tutto questo non ho più potuto sprintare. È un peccato perché la squadra aveva fatto un grande lavoro” ha concluso Greipel.

Nonostante le proteste degli avversari la giuria non ha preso nessun provvedimento contro Bonifazio, lasciando inalterato l’ordine d’arrivo.