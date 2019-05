Applausi a scena aperta ancora una volta per la "regina" della Pallavolo femminile italiana, l'eterna Francesca Piccinini, che nel giro di pochi giorni è riuscita a trasformarsi da atleta professionista capace di alzare la sua settima Champions in carriera (vinta con la maglia della Igor Novara in una finale tutta italiana contro la Imoco Conegliano) a "ballerina per una notte", esibendosi in una salsa insieme al ballerino Anthony Boris Coppola durante la trasmissione televisiva "Ballando con le Stelle".

In tutta onestà, Francesca ha dimostrato di essere molto più convincente come schiacciatrice, anche se, senza ombra di dubbio, può ritenersi soddisfatta di questo esordio come danzatrice.

Sulla pagina Facebook della trasmissione Rai condotta da Milly Carlucci è stato pubblicato il video della performance dell'atleta toscana.

La vita personale: 'Sono una single serena'

In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport prima della sua comparsata televisiva, Francesca ha risposto anche ad alcune domande sulla sua vita privata, e lo ha fatto sorridendo e spiegando che al momento è single e serena: la campionessa, infatti, non sente il bisogno di gettarsi tra le braccia del primo uomo che incontra, soprattutto perché non ha alcuna intenzione di accontentarsi.

Del resto, nel privato è come nello sport, ovvero cerca e vuole "solo il meglio". Inoltre ha aggiunto che per adesso non sente ancora l'esigenza di sposarsi e mettere su famiglia, quindi la strada da percorrere in questo senso è ancora lunga.

Nel frattempo ha anticipato che il 2 giugno partirà per l'Egitto con un'amica per concedersi un pizzico di relax: "Vivo spensierata e voglio continuare così".

Il futuro sportivo: 'Come ogni anno, prenderò le mie decisioni'

Per quanto riguarda il lato sportivo, l'ex nazionale azzurra si è sbottonata molto di meno rispetto alla sfera privata, dichiarando semplicemente di non aver ancora deciso cosa farà nella stagione 2019/2020.

Ormai è ufficiale il suo addio alla Igor Novara, squadra con cui non rinnoverà il contratto nonostante l'ottima annata appena conclusa, dunque sta cercando una nuova sistemazione nel campionato italiano, anche perché a 40 anni non sembra intenzionata ad affrontare una nuova avventura all'estero.

Il futuro dopo la pallavolo: 'Mi piace il mondo dello spettacolo'

Francesca non ha nascosto di essere piuttosto attratta dal mondo televisivo e che le piacerebbe viverlo maggiormente quando si ritirerà dai campi di volley.

Nonostante non sia più una ventenne, fisicamente può tranquillamente competere con ragazze più giovani, anche se ha ammesso che, appena smetterà di giocare, si regalerà un piccolo ritocco fisico aumentando il seno di almeno una taglia.