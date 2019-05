A nove giorni dal via del Giro d’Italia 2019, pronto a scattare sabato 11 maggio da Bologna, si sta completando l’elenco dei corridori al via. Alcune squadre hanno già completato la propria formazione, mentre altre devono ancora definire alcuni posti. È già ben chiaro però quali saranno i leader e gli obiettivi con cui ogni team si schiererà al via della corsa rosa. L’elenco dei campioni è molto lungo, sia per chi cerca la maglia rosa finale sia per chi vuole andare a caccia di un successo di tappa.

Vincenzo Nibali cerca la sua terza maglia rosa nel Giro d'Italia 2019

Un Giro con tanti campioni

Mai come quest’anno il Giro d’Italia godrà di una partecipazione di altissimo livello, forse anche superiore a quella del Tour de France. Ecco la presentazione dei capitani e degli obiettivi di tutte le 22 squadre al via della corsa rosa.

Team Sunweb – Tom Dumoulin ha scelto ancora una volta il Giro per cercare di bissare il successo di due anni fa e per molti è il principale favorito. In montagna ad aiutarlo ci sarà Sam Oomen.

Movistar – Valverde è in forte dubbio dopo la caduta della scorsa settimana. La squadra spagnola punta alla classifica generale con Mikel Landa, sostenuto da Carapaz, quarto un anno fa, e da un Betancur ritrovato.

Bahrain Merida – Vincenzo Nibali torna al Giro puntando alla terza maglia rosa. Pozzovivo e Caruso sono due certezze al suo fianco.

Team Katusha Alpecin – Ilnur Zakarin è il leader per la classifica in una squadra che avrà anche Debusschere per le volate.

Bora Hansgrohe – È una delle squadre più in forma di questa prima parte di stagione e al Giro arriva con un velocista in grande crescita, il tedesco Pascal Ackermann, e un terzetto per animare le tappe di montagna e centrare una buona classifica: Majka, Formolo e Konrad.

AG2R La Mondiale – I francesi cercheranno una vittoria di tappa con Vuillermoz e Gallopin, che potrebbero anche provare a tenere duro in classifica per strappare un buon piazzamento.

Lotto Soudal – La squadra belga punta soprattutto sugli sprint di Caleb Ewan e sulle fughe di corridori come De Gendt e Hansen, ma sarà al via anche il fresco primatista dell’ora Campenaerts.

Team Ineos – Il debutto dell’ex Sky in un grande giro vedrà Egan Bernal al comando della squadra, con grandi velleità in ottica classifica generale. Al suo fianco uno squadrone con Moscon, Sosa e Sivakov.

EF Education First – Le volate di Modolo e una buona classifica di Woods sono gli obiettivi principali del team americano.

Israel Cycling Academy – Per il suo secondo Giro la formazione israeliana conta sugli sprint di Cimolai e Sbaragli, ma sarà certamente presente anche in molte fughe da lontano.

Nippo Fantini Faizanè – Lobato e Canola sono gli uomini di punta per cercare un risultato in qualche tappa movimentata, e poi spazio alle fughe.

Team Dimension Data – La squadra sudafricana cerca il riscatto in questo Giro d’Italia con le volate di Nizzolo e qualche attacco di Valgren.

Bardiani CSF – Il giovane team di Bruno e Roberto Reverberi cerca un po’ di gloria lanciando Simion nelle volate e i vari Maestri e Carboni nelle fughe da lontano.

Mitchelton Scott – Simon Yates torna al Giro per finire l’opera lasciata incompiuta un anno fa, quando perse la maglia rosa nelle ultime tappe. La sua squadra è una delle più forti in montagna, con Chaves, Nieve e Haig.

Deceuninck Quickstep – Viviani si preannuncia il faro per le volate, forte di un gruppo esperto che conta su Sabatini come ultimo uomo. Jungels cerca un piazzamento in classifica.

Groupama FDJ – I francesi sono guidati da Arnaud Demare, uno dei velocisti più forti ed esperti che sarà guidato nei finali da Jacopo Guarnieri, al suo primo Giro d’Italia.

CCC – La squadra polacca dovrebbe contare sugli sprint di Mareczko e su una squadra pronta alla fuga con corridori come Antunes e Zoidl.

Astana – Una delle squadre più forti, soprattutto in montagna. Miguel Angel Lopez è il capitano per confermare e migliorare il posto sul podio della scorsa edizione. Con lui ci saranno Ion Izagirre, Cataldo e Bilbao.

Team Jumbo Visma – Primoz Roglic è uno dei corridori più attesi del Giro dopo le tante vittorie della prima parte di stagione. Lo sloveno parte tra i favoriti e con una formazione di ottimo spessore con De Plus e Tolhoek per le montagne.

Trek Segafredo – Il team americano ha Bauke Mollema come uomo per un piazzamento in classifica e Gianluca Brambilla per lasciare un segno in qualche tappa.

UAE Emirates – Gaviria è la stella della squadra e si propone per una grande sfida con Viviani nelle volate. La UAE avrà anche Ulissi come cacciatore di tappe.

Androni Sindermec – Sull'onda di una prima parte di stagione entusiasmante la squadra di Gianni Savio si propone come grande animatrice della corsa con Cattaneo, Masnada e Vendrame, ma anche gli sprint di Belletti.