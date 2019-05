Il fitto calendario della Volleyball National League femminile ci presenta per questa seconda tappa, che verrà giocata tra martedì 28 maggio e giovedì 30 maggio, molte partite interessanti tra cui tre match della nazionale azzurra allenata da coach Mazzanti.

In questa seconda settimana di competizioni scenderanno in campo le sedici squadre partecipanti in quattro località differenti sparse per il mondo. L'Italia avrà il vantaggio di giocare le sue tre partite in programma in casa. Una delle sedi di questo round di VNL sarà infatti a Conegliano Veneto (TV).

Entrando nel dettaglio queste saranno le sedi, i gironi e le partite che si svolgeranno in questa tre giorni ricca di sport.

Pool 5 – L'Italia giocherà a Conegliano Veneto

A Conegliano oltre all'Italia scenderanno in campo anche la Serbia, gli Stati Uniti e la Repubblica Dominicana.

Il pomeriggio del 28 maggio, alle ore 17, scenderanno in campo USA e Serbia, mentre il match che vedrà esordire le azzurre, cioè Italia vs Rep. Dominicana, avrà il fischio di inizio alle ore 20. Il 29 maggio invece Serbia vs Repubblica Dominicana sarà il match delle 17 e a seguire (alle ore 20) le attenzioni saranno tutte per Italia vs USA. Infine il 30 maggio il programma prevede la Repubblica Dominicana contro gli USA alle 17 e l'attesissimo match tra Italia e Serbia inizierà al consueto orario, alle 20.

Per vedere le partite dell'Italia

Dopo la trattativa fallita tra la federazione internazionale (FIVB) e le emittenti televisive che avevano mostrato interesse (la Rai e la piattaforma DAZN) non ci sarà copertura per le partite della VNL. Gli appassionati interessati a seguire le vicende della nostra nazionale hanno come unica opzione disponibile quella di seguirla in diretta streaming dal sito Volleyballworld.tv, ma non gratuitamente. Per l'occasione, e data l'assenza di una adeguata copertura televisiva, la FIPAV (Federazione Italiana di Pallavolo) è riuscita a strappare al portale di streaming uno sconto per sottoscrivere l'abbonamento a tutte le partite della VNL: basterà inserire al momento dell’acquisto dell'evento il codice promozionale DISCOUNT19 grazie al quale sarà possibile vedere tutte le partite con uno sconto del 25%.

Le altre partite in programma

Non ci sarà solo la pool che vedrà protagonista l'Italia dal 28 al 30 maggio, in programma anche molti altri scontri da seguire:

Pool 6 – Ankara, Turchia

28 maggio: Russia vs Germania alle ore 13.30, mentre Turchia vs Giappone alle ore 16.30. Il 29 maggio il primo match sarà Giappone-Russia (13.30), poi Germania-Turchia (16.30). Infine il 30 maggio: Giappone contro Germania e Turchia-Russia chiuderanno il girone.

Pool 7 – Macao, Cina

28 maggio: partita inaugurale tra Belgio e Corea del Sud (9.30), a seguire Cina vs Tailandia (13.30).

Il giorno seguente Corea del Sud contro Tailandia (10.30) e Cina contro Belgio (13.30). Il giorno di chiusura della pool si scontreranno Belgio e Tailandia la mattina e Cina-Corea del Sud alle 13.30.

Pool 8 – Apeldoorn, Olanda

Il 28 maggio si parte con Bulgaria contro Polonia alle 16.30, tre ore più tardi in campo Olanda e Brasile. Il programma del 29 maggio prevede prima Polonia-Brasile e a seguire Olanda-Bulgaria. In conlusione il 30 maggio alle 16.30 giocheranno contro Polonia ed Olanda, che poi lasceranno spazio alla gara tra Brasile e Bulgaria.