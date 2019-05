Sempre più in fibrillazione il volley mercato della Superlega e della A1 femminile, con tanti trasferimenti ufficializzati e molti rumors che scuotono gli ambienti. La copertina per l'acquisto più importante questa volta se la prende Latina, che si è assicurata lo schiacciatore olandese.

Latina fa sul serio: Van Garderen

Arriva finalmente il colpo di mercato che sicuramente soddisferà i tifosi della società pontina: è stato infatti ufficializzato l'acquisto di Maarten Van Garderen, martello-ricevitore in forza alla Itas Trentino nella stagione appena conclusa, squadra con la quale ha conquistato il Mondiale per Club. Ventinove anni compiuti (è nato a Renswoude, in Olanda, il 24 gennaio 1990), alto due metri e punto fermo della sua nazionale.

Scintille tra Sirci e Bernardi: resterà il tecnico alla guida di Perugia?

Un'operazione difficile ma che il direttore sportivo della Top Volley, Candido Grande, ha concluso con grande soddisfazione per tutto l'ambiente. Soddisfatto anche il giocatore che, nel pieno della maturità agonistica, arriva in una piazza che ha deciso di metterlo al centro del suo progetto tecnico.

A Perugia Sirci e Bernardi separati in casa

Non ha convinto proprio tutti e non ha nemmeno più di tanto rasserenato l'ambiente la dichiarazione rilasciata a mezzo social dall'allenatore Lorenzo Bernardi, con la quale aveva dichiarato che sarà lui il coach della Sir Safety Perugia nella stagione 2019/2020 (l'ultima per cui è sotto contratto con la società umbra).

In verità da più fonti è stata confermata la richiesta fatta da parte del Coach di andare via già nei giorni seguenti la sconfitta in finale Scudetto contro la Lube, mentre dalla parte dirigenziale non sono stati nemmeno tanto nascosti gli incontri tra il presidente Gino Sirci e l'attuale commissario tecnico della nazionale polacca, il belga Vital Heynen, che alcuni testimoni dicono di aver visto aggirarsi per le strade di Perugia.

Al momento, nonostante le lusinghe di Milano fatte a Bernardi (vero motivo della volontà di lasciare Perugia da parte del coach?) ed i contatti con altri tecnici di Sirci, sembra impossibile trovare un accordo per chiudere con un anno di anticipo il rapporto di collaborazione, che comunque non sarà rinnovato al termine del prossimo campionato.

Una situazione complicata che vedrà partire la prossima stagione del team perugino con molte tensioni. Tensioni che potranno essere eliminate solo con delle buone prestazioni sul campo da parte di Leon e compagni.

Le altre operazioni ufficiali in Superlega

Intanto, nel massimo campionato maschile, tre operazioni ufficiali riguardano i liberi: Federico Bonami, fresco di convocazione nella nazionale azzurra di coach Blengini, andrà a dirigere la seconda linea di Verona, mentre Marco Rizzo si trasferisce da Monza a Vibo Valentia e la sua ex squadra, Monza appunto, ufficializza l'arrivo del giovane libero del Club Italia Filippo Federici.

In A1 femminile Nwakalor a Firenze e Brakocevic a Novara

Un'altra azzurra cambierà casacca nella stagione 2019/2020: l'opposta Sylvia Chinelo Nwakalor giocherà per il Bisonte Firenze, squadra con cui ha firmato un contratto di due anni. Ritroverà come compagna Sarah Luisa Fahr, già con lei nel Club Italia e nell'esperienza con la nazionale maggiore di Mazzanti.

Intanto a Novara si conclude un'operazione di cui si parla da molto tempo: Jovana Brakocevic Canzian, 31 anni e 196 cm, è il nuovo opposto della Igor Volley.