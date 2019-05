Si avvia alla conclusione questa edizione numero 102 del Giro d’Italia con un’estrema incertezza su chi sarà il vincitore del Trofeo Senza Fine. Dopo il ritiro nella prima settimana dell’olandese Tom Dumoulin (Team Sunweb), vincitore nel 2017 e secondo lo scorso anno, sembrava che la sfida fosse un affare privato tra Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) e Primoz Roglic (Team Jumbo Visma), e invece c’è un terzo incomodo: Richard Carapaz (Movistar) che vorrebbe portare la maglia rosa fino a Verona.

Pubblicità

Pubblicità

Sarà proprio la cronometro dell’ultima tappa nella città di Romeo e Giulietta a definire chi sarà il vincitore del Giro 2019. Per questo motivo i primi tre della classifica generale, nelle ultime due tappe di montagna, a cominciare dalla 19ª tappa Treviso-San Martino di Castrozza, dovranno fare i conti con i distacchi per giocarsi tutto nella prova contro il tempo di domenica 2 giugno. Da un lato Roglic e Nibali cercheranno di accorciare il ritardo, poichè più veloci di Carapaz a cronometro, dall'altra parte la maglia rosa cercherà di rosicchiare altri secondi per evitare sorprese nell'ultima frazione.

Giro d’Italia: 19^ tappa Treviso-San Martino di Castrozza, orari e percorso

Il percorso della 19ª tappa

La 19ª tappa del Giro d’Italia 2019 porterà la carovana rosa da Treviso a San Martino di Castrozza (Trento) lungo un percorso di 151 km. Tappa breve ma con tre G.P.M., compreso l’arrivo in salita. Dopo una prima parte con diverse ondulazioni, i corridori affronteranno la prima vera salita di giornata, il Passo di San Boldo. Si tratta di una ascesa lunga 6,3 km con una pendenza media del 6,8% e con gli ultimi 5 tornanti in galleria.

Pubblicità

Dopo lo scollinamento discesa e due traguardi volanti: a Lentiai al km 86,6 e a Fonzaso al km 109.1.

A seguire breve salita verso Lamon (G.P.M. di 4° categoria), prima dell’ascesa finale verso il traguardo di San Martino di Castrozza (1.478 metri s.l.m.). Salita finale di quasi 14 km abbastanza pedalabile con pendenze intorno al 6%.

Gli orari della 19ª tappa

La 19ª tappa partirà da Treviso con raduno per il foglio di firma in Borgo Giuseppe Mazzini, dalle 11.40 alle 12.50.

Alle 12.55 la carovana rosa sfilerà lungo le vie della cittadina veneta per circa 5,8 km fino a raggiungere il km 0 posto in Viale della Repubblica.

Dopo aver percorso le province di Treviso, Belluno e Trento, la frazione si concluderà a San Martino di Castrozza, che ospita per la quarta volta un arrivo di tappa: nelle occasioni precedenti vittorie di Wagtmans (1954), Belda (1982) e Garzelli (2009). L’arrivo, previsto tra le ore 17.00 e le ore 17.30 sarà in via Cavallazza, mentre il villaggio degli sponsor, molto ricercato dai tifosi nell’attesa del Giro, sarà allestito presso il Polivalente Park Hotel Miramonti.