Dopo la Polonia di Kąkolewska e Smarzek, prima avversaria delle ragazze di Mazzanti in Nations League, toccherà alla Thailandia mettere in difficoltà l'Italia nella seconda gara del gruppo 1 in programma il giorno 22 maggio alla Stegu Arena di Opole.

Nel Montreux Masters volley, pochi giorni fa, la selezione thailandese ha già avuto la meglio, a sorpresa, sulle azzurre, pur prive di molte titolari impegnate con Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara nella finale di Champions League.

Il CT Danai Sriwacharamaytakul ha diramato una prima lista attingendo perlopiù al campionato locale. Le uniche eccezioni sono due atleti militanti in Giappone: Kaewkalaya Kamulthala con le JT Marvelous e Chatchu-On Moksri con le PFU Blue Cats.

Il calendario

Obiettivo delle thailandesi è conservare il posto in prima categoria, magari con meno sofferenza rispetto alla Nations League di un anno fa chiusa al 15° posto, con un vantaggio di appena 4 punti dall'Argentina retrocessa.

Nootsara Tomkom, capitano della Thailandia via wikipedia.org

Il successo contro l'Argentina (3-0) e la vittoria al tie break contro la Polonia per 3-2 furono le uniche gioie raccolte un anno fa.

Questo il calendario della formazione asiatica.

21 maggio: Thailandia-Germania

22 maggio: Thailandia-Italia

23 maggio: Thailandia-Polonia

28 maggio: Cina-Thailandia

29 maggio: Corea del Sud-Thailandia

30 maggio: Belgio-Thailandia

4 giugno: Thailandia-Bulgaria

5 giugno: Thailandia-Repubblica Dominicana

6 giugno: Thailandia-Turchia

11 giugno: Serbia-Thailandia

12 giugno: Brasile-Thailandia

13 giugno: Giappone-Thailandia

18 giugno: Paesi Bassi-Thailandia

19 giugno: Russia-Thailandia

20 giugno: Thailandia-Stati Uniti

Le convocate

Per ogni weekend di gara verranno convocate solo 14 atlete su 25.

A seguire l'elenco delle convocate con i rispettivi ruoli. Al momento, il CT non ha ancora selezionato l'elenco definitivo con le 25 atlete che prenderanno parte alla Nations League.

Palleggiatrici: Guedpard, Tomkom, Boonlert, Piampongsan

Schiacciatrici: Srithong, Sittirak, Luangtonglang, Apinyapong, On Moskri, Montripila,

Opposte: Kantong, Tongyot, Sooksod,

Centrali: Nuekjang, Thinkaow, Nuanjam, Hyapha, Kamlangmak, Ticha. Boonlert, Khamulthala

Liberi: Pannoy, Chaisri, Pairoj, Sanitklang, Changkeaw.

Tra i possibili tagli potrebbero esserci la giovanissima, classe 2001, Tichakorn Boonlert ed almeno due liberi dei cinque che figurano nella pre-lista.

La stella: Nootsara Tomkom

Palleggiatrice e capitano della Nazionale Thai è Nootsara Tomkom, atleta classe '85 che vanta una notevole esperienza internazionale arricchita da trascorsi in Azerbaijan, Spagna, Svizzera e Turchia. Nella stagione 2018-19 è rientrata in patria tra le file del Natchom Ratchasima.

Vanta oltre 20 premi come "Best Setter" tra tornei con i club e la Nazionale.