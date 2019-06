Mentre è andato in archivio il Giro d’Italia e si comincia a pensare al secondo grande appuntamento nella stagione delle corse a tappe, il Tour de France, il mondo del Ciclismo vive settimane decisive anche sul fronte del mercato.

Molte trattative sono ormai avviate e arriveranno in porto molto prima del 1° agosto, la data che l’Uci ha fissato per ufficializzare i cambi di squadra. In realtà il periodo in cui si stringono gli accordi e si siglano i contratto è questo, anche se poi gli annunci ufficiali saranno in agosto.

Uno dei nomi più caldi è quello di Nairo Quintana, destinato con grande probabilità a lasciare la Movistar, ma si parla già anche di un ritorno di Marcel Kittel.

Offerta faraonica per Quintana

I leader della Movistar sono al centro di numerose trattative di ciclomercato. La squadra spagnola potrebbe lasciar partire sia Mikel Landa che Nairo Quintana, ma anche la permanenza del vincitore del Giro d’Italia Richard Carapaz è tutt’altro che sicura. Landa sarebbe vicino al Team Bahrain per prendere il posto di Nibali, sicuro del passaggio alla Trek Segafredo.

Per Quintana c’è invece un fortissimo interesse dell’ambiziosa Arkea Samsic, la squadra Professional francese che ha nelle sue fila Barguil e Greipel, e che vorrebbe fare il salto nel World Tour nel 2020.

Nairo Quintana è vicino a lasciare la Movistar

Allo scalatore colombiano è stata proposto un contratto dalle cifre faraoniche: ben 2 milioni e mezzo di euro a stagione più un altro milione come bonus in caso di vittoria del Tour de France.

Per il giornale spagnolo El Pais l’accordo è già stato raggiunto e Quintana sarebbe quindi già certo di correre nella Arkea a partire dal 2020. La Movistar invece punterebbe su Enric Mas per avere un leader giovane e spagnolo, cercando anche di trattenere Richard Carapaz, sul quale c’è però l’interesse della Ineos, l’ex Team Sky, che ha messo sul piatto un ingaggio da un milione e mezzo di euro all’anno.

Kittel di nuovo con Zeeman?

L’altra novità interessante del ciclomercato riguarda Marcel Kittel. Il velocista tedesco si è preso un periodo di pausa rompendo il contratto con la Katusha Alpecin e mettendo fine ad un'avventura particolarmente difficile. Kittel era arrivato alla Katusha all’inizio della scorsa stagione, ma non ha mai raggiunto un livello soddisfacente, vincendo appena tre corse in un anno e mezzo tra ritiri in serie e prestazioni pessime.

Il corridore tedesco vorrebbe provare a rilanciarsi ritrovando il suo storico allenatore Merijn Zeeman, che al suo passaggio nel ciclismo professionistico lo trasformò da buon specialista delle cronometro a campione delle volate. I due lavorarono insieme alla Skil Shimano e potrebbero tornare a collaborare alla Jumbo Visma, l’attuale squadra di Zeemam dove Kittel potrebbe fare prossimamente il suo rientro.