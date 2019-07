Sarà l'MGM Grand di Las Vegas (Nevada, Stati Uniti) ad ospitare uno degli eventi pugilistici più attesi dell'anno. Nella serata di oggi sabato 20 luglio negli Usa (quindi la notte tra sabato e domenica 21 in Italia) andrà infatti in scena la sfida tra il leggendario pugile filippino Manny Pacquiao e Keith Thurman, uno dei pugili più forti a livello mondiale. Il match è valido per il titolo WBA Super dei pesi welter, detenuto dal pugile statunitense.

Pacquiao ancora ad alti livelli: riuscirà a compiere un'altra impresa

Un pugile della classe di Manny Pacquiao, campione mondiale in 8 diverse categorie di peso e sulla cresta dell'onda da quasi due decenni, non ha bisogno di presentazioni. A 40 anni il senatore filippino è ancora in grado di rivaleggiare con avversari ben più giovani di lui, come dimostrano le ultime vittorie contro Lucas Matthysse (ko) e Adrien Broner (vittoria ai punti).

"PacMan", il cui record conta 61 vittorie, 7 sconfitte e 2 pari, ha battuto rivali di ogni generazione e di ogni livello, incappando anche in brutte battute d'arresto ma tornando sempre più forte di prima.

Questa volta sulla sua strada troverà il 30enne Keith Thurman, imbattuto in 29 incontri e fino a due anni fa uno dei nomi più interessanti del panorama mondiale. Una serie di infortuni ha tenuto il campione WBA Super dei welter lontano dal ring per quasi due anni, una lontananza forzata che potrebbe aver lasciato strascichi sul fisico di "One Time".

Nel suo ultimo match, contro Josesito Lopez, Thurman ha faticato più del dovuto per difendere la sua cintura, lasciando molti dubbi sul suo attuale valore.

Che Thurman sia un pugile di grande livello non vi è dubbio alcuno, tuttavia con un fuoriclasse come Pacquiao dovrà fare molta attenzione, anche in virtù della ruggine accumulata negli ultimi anni. Il leggendario fighter filippino appare ancora in gran forma e, nonostante i 10 anni di differenza, può ancora fare l'impresa.

Non solo Pacquiao vs Thurman: gli altri match in programma

Come consuetudine la serata di Las Vegas, organizzata dalla Premier Boxing Champions, ha in programma altri match di assoluto livello. Su tutti la difesa del titolo IBF dei pesi supermedi di Caleb Plant, opposto allo sfidante Mike Lee. Tra i welter sfida interessante tra Yordenis Ugas (già sfidante mondiale WBC) e Omar Figueroa Jr, ex campione nei pesi leggeri.

Da seguire anche il match tra Luis Nery, ex campione WBC dei pesi gallo, e Juan Carlos Payano, ex campione WBA nella stessa categoria. La sfida assegnerà il vacante titolo WBC Silver dei pesi gallo.

Al momento nessuna emittente italiana ha acquisito i diritti per la trasmissione in diretta tv di Pacquiao vs Thurman, che verrà invece trasmesso da Fox Sports in pay-per-view negli Stati Uniti.