Su chi sia il GOAT del Tennis si discuterà sempre, anche in futuro quando ci saranno altri campioni pronti a raccogliere il testimone degli attuali dominatori del ranking. In più di una circostanza, John McEnroe che rientra di diritto tra i più grandi di sempre ha definito gli attuali 'fab 3' i più forti di ogni epoca. Difficile dal suo punto di vista dire chi sia oggi il più forte tra Federer, Djokovic e Nadal, ma il tre volte vincitore di Wimbledon sottolinea che Rafa Nadal è sicuramente il tennista che ha fatto più miglioramenti e, sotto un certo punto di vista, ha sicuramente ragione.

Il maiorchino è probabilmente il più forte giocatore sulla terra rossa di ogni epoca, ma ha ampiamente dimostrato nel corso della sua carriera di poter essere competitivo e vincente ovunque. Nel corso degli anni, inoltre, ha dovuto giocoforza adattare il suo tennis ai cambiamenti imposti dall'età che avanza ed anche in questo, secondo McEnroe, Nadal è stato straordinariamente bravo.

'Rafa ha lavorato tanto per essere competitivo su tutte le superfici'

"Se parliamo di progressi fatti nel corso degli anni - dice Jonh McEnroe in un'intervista rilasciata ad ESPN - indubbiamente Rafa è quello che ne ha fatti in maggior numero rispetto a Roger Federer e Novak Djokovic.

Nadal è sempre favorito se si gioca sulla terra battuta, ma ha lavorato tanto per essere competitivo su tutte le superfici ed è riuscito ad esserlo". Dunque, secondo l'ex tennista statunitense, non si può più parlare di Nadal favorito soltanto sul rosso. "Lui è sempre tra i favoriti, su qualunque superficie ed in qualunque torneo e darà sempre tutto, anche sull'erba".

'L'equilibrio tra attacco e difesa è la chiave vincente del gioco di Nadal'

Tra i miglioramenti di Nadal individuati da John, anche l'equilibrio raggiunto tra gioco d'attacco e difesa.

"Anche su questo aspetto ha lavorato tanto nel corso della sua carriera ed ha ottenuto il massimo dei risultati. Rafa è intelligente ed ha capito che, per durare ai vertici per molti anni, è necessario cambiare lo stile di gioco. Il suo tennis è diventato più offensivo, ma ha trovato la perfetta combinazione tra i due stili. Credo che più di ogni altra, sia questa la chiave della sua longevità". Ma il punto di forza di Rafa Nadal sta essenzialmente nella sua condizione mentale.

"Nessuno nel tennis di oggi ha una forza mentale come quella di Rafa Nadal, è la sua caratteristica principale e grazie a quella ha ottenuto risultati incredibili. Difficile trovare un tennista nell'intero circuito che riesca a ribaltare come lui le sorti di un match, Rafa in pochi minuti arriva da zero a cento. La sua vera forza sta nella testa e come me la pensano anche la maggior parte dei suoi tifosi".