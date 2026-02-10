La squadra Visma - Lease a Bike ha annunciato una notizia che cambia le carte in tavola per la preparazione di Jonas Vingegaard: lo storico preparatore del campione danese, Tim Heemskerk, ha deciso di lasciare il suo incarico con effetto immediato. La decisione, comunicata lunedì 9 febbraio, si inserisce in un contesto di sfide sempre più pressanti per la Visma, che ha già incassato l'improvvisa uscita di scena di uno dei suoi coridori più forti, Simon Yates.

Heemskerk: 'Difficoltà ad applicare creatività e passione'

Heemskerk, che ha ricoperto il ruolo di preparatore per otto anni all’interno della squadra, ha accompagnato Vingegaard nel suo straordinario percorso dal 2019, anno in cui è entrato a far parte del team.

Sotto la sua guida, Vingegaard ha ottenuto successi storici, tra cui le vittorie consecutive al Tour de France nel 2022 e 2023, oltre alla conquista della Vuelta a España nella scorsa stagione.

Nella sua dichiarazione, Heemskerk ha espresso le sue difficoltà nel continuare a lavorare come preparatore nella Visma. "Nell'ultimo periodo, ho notato che ho avuto difficoltà a continuare ad applicare la mia creatività e passione, che sono importanti per me nel mio lavoro di allenatore," ha affermato. "È stato un momento per essere onesto con me stesso e con la squadra. Guardando indietro, sono orgoglioso della crescita della squadra, mia e dei corridori, incluso ovviamente Jonas. Mi prenderò del tempo per riflettere sul mio futuro".

Mathieu Heijboer, responsabile delle prestazioni della Visma, ha qualificato la partenza di Heemskerk come la "miglior scelta" possibile, sottolineando il contributo significativo che l’allenatore ha dato allo sviluppo della filosofia di allenamento della squadra.

"Ha svolto un ruolo fondamentale nel raggiungimento dei nostri risultati sportivi," ha dichiarato Heijboer. "Ho avuto molte conversazioni con Tim recentemente e credo che questa sia la decisione migliore".

Il nuovo preparatore potrebbe essere Heijboer

Questa partenza inaspettata porta con sé delle incognite per Vingegaard e per Matteo Jorgenson, entrambi alla ricerca di un nuovo preparatore che possa guidarli nella stagione 2026, che per il danese prevede l'inedito doppio appuntamento Giro - Tour.

In attesa di una conferma ufficiale, le notizie che circolano nel mondo del ciclismo indicano che potrebbe essere lo stesso Heijboer a subentrare nel ruolo di preparatore di Vingegaard, una carica che comporta una grande responsabilità in un momento cruciale della carriera del ciclista.

Con la nuova stagione all'orizzonte, la Visma dovrà affrontare non solo il vuoto lasciato da Heemskerk, ma anche le sfide sportive che attendono Vingegaard. La transizione rappresenta una fase delicata, ma potrebbe anche rivelarsi un’opportunità per il campione danese di rinvigorire la propria preparazione e affrontare le prossime competizioni con rinnovata motivazione.

Il debutto di Vingegaard era inizialmente previsto allo UAE Tour, ma dopo una caduta in allenamento e un malanno, la sua presenza è stata cancellata. Vingegaard correrà la Volta Catalunya dal 23 marzo, quindi il Giro d'Italia e il Tour de France.