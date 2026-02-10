Dopo tre settimane di attività intensa che hanno dato il là alla stagione 2026, il calendario del ciclismo professionistico sta prendendo un po' di fiato. Il programma è però già pronto a ripartire dal lungo weekend che parte venerdì 13, con una sequenza di corse che conducono senza soste fino agli appuntamenti più importanti della stagione. Dal 13 febbraio il calendario riprende con un doppio appuntamento, la Vuelta Murcia in Spagna e il Tour de la Provence in Francia.

A Murcia l'omaggio a Pantani il 14 febbraio

Il Tour de la Provence è una corsa in tre tappe, da venerdì 13 a domenica 15 febbraio.

La tappa più dura è la seconda, con l'arrivo in salita a Montagne Du Lure, mentre la prima è mossa e l'ultima semplice. Tra i favoriti per la vittoria finale ci sono degli ottimi scalatori come Riccitello, Guillaume Martin e Carlos Rodriguez. Il Tour de la Provence sarà trasmesso ogni giorno in diretta sulle piattaforme Discovery Plus e HBO MAX, con il via alle 14.

La Vuelta Murcia copre invece due giorni, venerdì 13 e sabato 14. Il percorso prevede due tappe mosse, la prima con una rampa di un chilometro in vista dell'arrivo, la seconda con l'Alto Cresta del Gallo a venti dall'arrivo. Tra i protagonisti più attesi ci sono Tom Pidcock, all'esordio stagionale, Christian Scaroni, Simone Velasco e Tim Wellens.

Anche questa corsa sarà trasmessa in diretta su Eurosport, Discovery Plus e HBO MAX, alle 14.30 per la tappa di venerdì e alle 14 per quella di sabato. In quest'ultima tappa, la corsa passerà anche sulla salita di Collado Bermejo, intitolata da anni a Marco Pantani. Quest'anno il calendario ha voluto che la corsa si disputasse in una data emblematica, il 14 febbraio, nell'anniversario della morte del Pirata.

Sabato 14 sarà particolarmente affollato, visto che in Portogallo si correrà anche la Figueira Classic, dove sono attesi i campioni di casa Almeida e Morgado, ma anche Hirschi e Carapaz. Il percorso è molto interessante, con un circuito finale che prevede due salite non molto lunghe ma dalle pendenze impegnative.

IN questo caso l'appuntamento su Eurosport, Discovery Plus e HBO Max è dalle ore 16.

Negli Emirati la grande sfida tra Evenepoel e Del Toro

Conclusa la Vuelta Murcia, il ciclismo spagnolo prosegue senza soste con la Clasica de Almeria di domenica 15 e la Clasica Jaen di lunedì 16 febbraio. L'Almeria è una corsa per velocisti, dove sono annunciati Girmay, Groenewegen e De Lie. La corsa sarà trasmessa da Eurosport, Discovery Plus e HBO Max dalle 14.30, e anche da Raiplay Sport. Completamente diverso è lo scenario di Jaen, corsa che percorre molti tratti di strada sterrata. Tra i protagonisti più attesi ci sono Pidcock, Mohoric e Pellizzari. La diretta su Eurosport, Discovery Plus e HBO Max è dalle 15.30.

Nella stessa giornata di lunedì 16 febbraio scatta anche lo UAE Tour, la corsa degli Emirati che si concluderà domenica 22. Il percorso prevede quattro tappe per velocisti, di cui la prima con arrivo in leggera ascesa, una crono di 12 km e due arrivi in salita. Il tema principale della corsa è la sfida tra Remco Evenepoel, protagonista di un grande avvio di stagione, e Isaac del Toro, all'esordio stagionale. Tra gli altri sono attesi al via anche Antonio Tiberi e Jonathan Milan. La corsa sarà trasmessa in diretta sia da Rai Sport che dalle piattaforme Eurosport, Discovery Plus e HBO Max. La prima tappa è in programmazione dalle 11.50, la seconda, a cronometro, dalle 10.50, le altre alle 12.30.