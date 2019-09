Tra gli innumerevoli appuntamenti di Ciclismo in programma nel mese di settembre c'è anche la Coppa Bernocchi. La 101ª edizione della corsa lombarda si disputerà domenica 15 settembre. Un anno fa vinse Sonny Colbrelli, al suo secondo successo di fila. Il corridore del Team Bahrain-Merida s'impose nettamente in volata davanti a Manuel Belletti e Paolo Simion. Probabilmente lo ritroveremo nella start-list di quest'anno con l'obiettivo di andare a caccia del terzo sigillo che gli permetterebbe di eguagliare il record di Danilo Napolitano, vincitore nelle edizioni 2005, 2006 e 2007.

Nell'attesa di scoprire chi conquisterà la seconda corsa del Trittico Lombardo, ricordiamo che la diretta Tv verrà trasmessa su RaiSport (streaming su Rai Play).

Planimetria e altimetria della Coppa Bernocchi

La partenza della Coppa Bernocchi sarà fissata a Legnano in Via XX Settembre alle ore 11:45 circa. Dopo un breve tratto di trasferimento, ci si dirigerà verso Parabiago e Nerviano, per poi risalire in direzione di San Vittore Olona.

Dopo essere passati nuovamente da Legnano, si proseguirà alla volta di Busto Arsizio, dopodiché si attraverseranno gli abitati di Fagnano Olona e Gornate Olona. A questo punto si entrerà nel circuito di 16,7 Km da percorrere per 6 volte.

Una prima difficoltà altimetrica sarà rappresentata dallo strappo verso località Torba. Poi ci sarà la salita di Morazzone, soprannominata il "piccolo Stelvio" per i tornanti presenti nella prima parte che lo ricordano.

L'ascesa misurerà 1,8 Km con un dislivello di 125 mt, con pendenza media al 7% e punte massime al 12%. Una volta arrivati a 380 mt di altitudine, ci sarà la discesa che riporterà a Gornate Olona.

Dopo aver archiviato i 6 giri del circuito della Valle Olona si farà rientro a Legnano, ripercorrendo per gran parte la strada attraversata all'andata. Nel finale ci sarà da affrontare il circuito cittadino di 5,8 Km per 3 volte.

Si giungerà qui percorrendo la SS del Sempione, dopodiché ci si immetterà in Viale Toselli, proseguendo poi in direzione di Via San Michele del Carso. Seguirà la svolta in Via XX Settembre, poi nuovamente svolta a destra per andare verso Piazza del Popolo e Piazza Monumento. Si proseguirà su Corso Italia fino a Via Barlocco, per poi affrontare un nuovo giro.

Il traguardo sarà posizionato in Viale Toselli dopo aver percorso un totale di 240 Km.

Terminata la Coppa Bernocchi, il Trittico Lombardo si chiuderà con la Tre Valli Varesine nel mese di ottobre. Prima, però, ci saranno altre importanti corse di ciclismo, tra cui Giro della Toscana e Coppa Sabatini, senza dimenticare i campionati mondiali nello Yorkshire di fine mese.