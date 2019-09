Sarà ancora una volta la Serbia l'ostacolo che separa le azzurre del volley dalla gloria. Nella giornata di oggi, sabato 7 settembre, la Nazionale femminile allenata da Davide Mazzanti, è infatti attesa dalle campionesse del mondo nella semifinale degli Europei Femminili di Pallavolo in programma ad Ankara (Turchia). La sfida di oggi riporta alla mente quella di poco meno di un anno fa a Yokohama, una combattutissima finale mondiale che ha visto le nostre avversarie trionfare in cinque set.

Azzurre in cerca di rivincita, la finale europea manca da dieci anni

Il match con la Serbia è dunque una vera e propria rivincita per le nostre ragazze, giunte in semifinale dopo aver battuto la Russia nei quarti con il punteggio di 3-1. Le azzurre hanno sin qui perso un solo match su 7 disputati, una sconfitta ininfluente nell'ultima giornata del girone contro la Polonia. Poi il netto successo contro la Slovacchia nei quarti (3-0) e la vittoria sulle russe.

La Serbia, invece, è stata fin qui un vero e proprio tritasassi, con sette vittorie in altrettanti match e un'impressione di solidità che lascia ben poche speranze alle rivali. La sensazione è che il match di oggi sia come una vera e propria finale, visto il valore delle squadre in campo. La Serbia allenata da Zoran Terzic, campione d'Europa e mondiale in carica nonchè argento a Rio 2016, è senza dubbio la squadra da battere in questo europeo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Pallavolo

Coach Mazzanti avrà a disposizione il miglior sestetto possibile per cercare di avere la meglio sulla corazzata serba. Confermatissime Monica De Gennaro nel ruolo di libero, Ofelia Malinov nel ruolo di palleggiatrice e Paola Egonu in quello di opposta. Il ruolo di centrale toccherà a Cristina Chirichella e a Raphaela Folie, schiacciatrici Miriam Sylla e Indre Sorokaite.

Le nostre avversarie scenderanno in campo con la leader Tijana Boskovic nel ruolo di opposta, supportata dalla schiacciatrice Brankika Mihajlovic in attacco. Nel ruolo di palleggiatrice Maja Ognienkovic, le centrali saranno invece Mina Popovic e Stefania Veljkovic.

In ricezione Bianka Busa e il libero Silvija Popovic.

Programma semifinali e dove vedere il match

Sabato 7 settembre 2019 è il giorno dedicato alle semifinali degli Europei di Volley Femminile. Ad aprire il programma è proprio il match Italia-Serbia, schedulato per le 16:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e in diretta streaming su Rai Play e anche sulla piattaforma DAZN. La seconda semifinale in programma è invece Turchia-Polonia, con inizio previsto per le 18:30.

Le vincenti dei due match si sfideranno nella finalissima di domenica 8 settembre al Basket Voleybol Salonu di Ankara.