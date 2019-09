Le gare di running, del panorama italiano, sono ormai tantissime e di vario genere. Ci sono quelle per runners professionisti, particolarmente conosciute e numerose, mentre altre sono delle vere e proprie "passeggiate" e diventano un modo come un altro per stare insieme. In queste categorie ci sonoi anche le Urban Trail e tra queste è presente la Salomon Running Milano.

Arrivata alla nona edizione, la Salomon Running è sicuramente una tra le gare podistiche più originali e suggestive d'Italia e, per chi la vivrà da protagonista, sarà come fare un giro turistico di Milano tra storia e futuro, tradizione e innovazione, osservando la città da una prospettiva diversa.

Tre le distante percorribili

Non è semplice creare un Urban Trail in una città totalmente piatta come Milano, ma gli organizzatori sono riusciti a proporre un percorso singolare ed emozionante. Quest'anno sarà luogo di partenza, e di arrivo, la location milanese più cult del momento: CityLife; il quartiere con protagoniste le tre torri (quella di Generali, Allianz e "il Curvo"), il bellissimo parco e le abitazioni residenziali ultramoderne firmate Libeskind.

Saranno tre le distanze a disposizione dei partecipanti, che avranno la possibilità di scegliere il chilometraggio appropriato in base alla propria preparazione atletica e caratteristiche personali.

La gara più breve è il Trofeo CityLife Shopping District Smart Cup di 9,9 km. Un tracciato veloce che metterà alla prova gli specialisti delle distanze più corte e non mancherà di attraversare alcuni luoghi tipici della città.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Sport Invernali

Il percorso intermedio è l'Allianz Fast Cup, che misura 15 km. Rispetto alla Smart Cup, l'itinerario, in alcuni punti, toccherà zone diverse della città, come il Monte Stella e la "Collina Alfa Romeo". La gara regina sarà la Allianz Top Cup di 25 km. Avrà un percorso molto articolato e più duro rispetto all'effettiva distanza. Un tracciato che potrebbe mettere a dura prova anche chi è abituato alle mezze maratone.

Due trofei e la novità dell'Srm Relay

All'interno della gara principale, gli atleti si giocheranno il Trofeo Suunto, un tratto di circa 4 km con diverse asperità e notevole dislivello, che premierà i primi tre uomini e le prime tre donne col tempo migliore. Altra gara nella gara il Trofeo Allianz Tower (riservato ai partecipanti dell'Allianz Top), che premierà i più veloci a salire i 644 gradini dei 23 piani della Torre Allianz.

Una scalata breve ma intensa, con un dislivello di circa 100 metri e che arriva praticamente a fine tracciato. Saranno in molti a pagare la fatica degli oltre 20 km già percorsi.

La novità dell'edizione 2019 è la Srm Relay, con i 25 km ancora protagonisti che, in questo caso, vedranno tre atleti dividersi il difficile percorso tramite una staffetta. Il progetto nasce in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, a cui verrà devoluto parte del ricavato delle iscrizioni dei team.

Una Milano da bere e da ammirare

La Salomon Running Milano tocca molti luoghi storici della città, ma anche angoli impensabili. Dopo la partenza e il passaggio davanti alla "Triennale", ci sarà il suggestivo attraversamento del fossato del Castello Sforzesco, storia del capoluogo lombardo. Da lì si correrà verso la zona nuova e futuristica di Piazza Gae Aulenti e, di seguito, la Chiusa di Leonardo, Brera, Palazzo Marino e la Galleria del Corso.

Non mancheranno i momenti originali, perché in Cairoli si scenderà all'interno della Metropolitana e, uscendo, si attraverserà Parco Sempione, dove si potranno ammirare l'Arco della Pace e il Velodromo Vigorelli. Da qui inizierà la parte più dura del percorso, con la salita sul Monte Stella e la Collina Alfa Romeo e, dopo il passaggio in MiCo, si correrà dentro la galleria commerciale del CityLife Shopping District. Si arriverà, così, alla resa dei conti e il passaggio che potrà decidere la 25 km è la scalata dei 23 piani della Torre Allianz. Poi, finalmente, l'arrivo e il tanto atteso ristoro.

Villaggio commerciale e orari di partenza

Le iscrizioni possono essere effettuate online, sul sito ufficiale della manifestazione, o presso l'Expo Village presente in CityLife, che sarà aperto venerdì 13 (dalle 13 alle 19) e sabato 14 settembre (dalle 10 alle 20); mentre domenica mattina gli speaker inizieranno a dare le varie comunicazioni a partire dalle 7.30.

Questi gli orari di partenza delle gare: