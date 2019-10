Si incrociano nuovamente le strade di Matteo Berrettini e Dominic Thiem che, dopo la sfida nei quarti di finale vinta dall'italiano al Masters 1000 di Shanghai, si ritroveranno nel pomeriggio di oggi, sabato 26 ottobre, nella semifinale dell'ATP 500 di Vienna. Il match contro il numero uno del tabellone potrebbe portare al romano preziosi punti in vista delle Finals di Londra, obiettivo sempre più alla portata del 23enne azzurro in questo bellissimo finale di stagione.

Sfida ostica: tra i due precedenti in parità

Come ovvio che sia, la sfida in programma alle 14:00 non sarà delle più facili per Berrettini, chiamato a confrontarsi contro il numero cinque del mondo nonché padrone di casa. L'austriaco Thiem inoltre può contare su qualche energia in più rispetto all'italiano, in quanto nel suo match dei quarti di finale ha disputato solo cinque game contro lo spagnolo Carreno Busta, ritiratosi sul 5-0 per il rivale.

Berrettini, dopo aver battuto Grigor Dimitrov negli ottavi, ha dovuto invece lottare non poco per aver ragione del russo Andrey Rublev, numero 22 ATP. 'Berretto' si è imposto in due set con il punteggio di 7-5 7-6 in un'ora e 51 minuti di gioco, in un match molto complicato, vinto con una grande prova di maturità. Per l'italiano una ulteriore conferma dei progressi fatti in questo 2019, che lo hanno visto trionfare nei tornei di Budapest e Stoccarda e raggiungere la finale a Monaco di Baviera, oltre ai grandi risultati ottenuti allo Us Open e al Masters 1000 di Shanghai (semifinale in entrambi i casi).

Una serie di risultati che ha portato il nostro ad entrare nella Top 10 ATP, dove dal prossimo lunedì occuperà la decima posizione.

In ballo per Matteo Berrettini, oltre al suo best ranking a livello mondiale, anche un posto per le ATP Finals di Londra in programma a partire dal prossimo 10 novembre. Al momento l'azzurro occupa l'ottavo posto nella classifica ATP Race, ranking basato sui risultati ottenuti nel corso della stagione e che assegna i posti per il torneo londinese.

Una finale o la vittoria del torneo potrebbe valere moltissimo in quest'ottica per Berrettini, deciso a giocare a Londra con i big del Tennis mondiale. Prima però c'è da ripetere la prestazione di Shanghai di poche settimane fa, quando si impose su Thiem in due set. In totale questo sarà il terzo incontro tra i due, che vantano una vittoria a testa. Il vincente tra Berrettini e Thiem troverà in finale uno tra Gael Monfils e Diego Schwartzman.

Entrambi i match di semifinale dell'ATP 500 di Vienna saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Arena, canale 204 del bouquet di Sky. Dalle 14:00 si inizia con Berrettini-Thiem, a seguire Monfils-Schwartzman. Sarà possibile vedere i match in streaming su SkyGo, visibile su tablet, pc, smartphone e smart TV.