La sesta giornata dei Mondiali di atletica a Doha era molto attesa per i colori italiani, ma alla fine è stata parecchio amara per tutti gli azzurri a caccia di un posto in finale. Il più deluso è certamente Davide Re, fuori per un soffio dall'ultimo atto dei 400 metri. Il clou era comunque rappresentato dalla finale dei 200 metri femminili dove però non erano auspicabili sorprese, infatti come da copione ha vinto la britannica Dina Asher-Smith con il tempo di 21"88, davanti la statunitense Brittany Brown e la svizzera Mujinga Kambundji.

Nel martello maschile, invece, l'oro è andato al polacco Pawel Fajdek che ha lanciato l'attrezzo a 80.50 metri, davanti al francese Quentin Bigot ed all'ungherese Bence Halasz. Infine i 110 ostacoli dove la medaglia d'oro è finita al collo dello statunitense Grant Halloway con il tempo di 13"10 davanti al russo (neutrale) Sergey Shubenkov ed al francese Pascal Martinot-Lagarde.

Le finali del 3 ottobre

Nel corso della giornata di oggi, 3 ottobre, si assegnano altri quattro titoli mondiali ad iniziare dal getto del peso femminile dove la parte della leonessa dovrebbe recitarla la cinese Lijiao Gong.

Tra le atlete che possono in qualche modo insidiare la fortissima pesista asiatica figurano le due statunitensi, Chase Ealey e Maggie Ewen. Si assegna l'oro anche sui 400 metri donne dove le favorite sono la bahamense Shaunae Miller-Uibo, la bahrenita Salwa Eid Naser e la giamaicana Schericka Jackson. Si disputerà inoltre la seconda e conclusiva tornata di gare per le specialità miste, decathlon ed eptathlon.

Ieri i decatleti si sono cimentati sui 100 metri piani, salto in lungo, lancio del peso, salto in alto e 400 metri piani: dopo le prime cinque prove c'è in testa il canadese Damian Warner con 4.513 punti davanti al connazionale Pierce Lepage (4.486) ed al francese Kevin Mayer (4.483). Naturalmente le cinque prove di oggi, 110 ostacoli, disco, salto con l'asta, lancio del giavellotto e 1.500 metri possono rivoluzionare la classifica.

Stesso discorso per le ragazze dell'eptathlon che ieri hanno affrontato le prove dei 100 ostacoli, salto in alto, getto del peso e 200 metri piani: in testa c'è la britannica Katarina Johnson-Thompson con 4.138 punti davanti alla belga Nafissatou Thiam con 4.042 ed alla statunitense Kendell Williams a quota 3.855. Le medaglie saranno assegnate stasera dopo le prove di salto in lungo, lancio del giavellotto ed 800 metri.

Il programma completo e gli italiani in gara

15.35 110 h Decathlon

15.40 Salto triplo donne Qualificazione (Cestonaro)

16.30 Lancio del disco Decathlon Gruppo A

17.15 Salto in lungo Eptathlon

17.35 Lancio del disco Decathlon Gruppo B

18.05 Salto con l'asta Decathlon Gruppo A

18.20 Getto del peso uomini Qualificazione Gruppo A (Fabbri)

19.05 Salto con l'asta Decathlon Gruppo B

19.10 Lancio del giavellotto Eptathlon

19.40 Getto del peso uomini Qualificazione Gruppo B

21.00 1500 uomini Batterie

21.05 Lancio del giavellotto Decathlon Gruppo A

21.35 Getto del peso donne Finale

22.00 1500 donne Semifinali

22.10 Lancio del giavellotto Decathlon Gruppo B

22.50 400 donne Finale

23.05 800 Eptathlon

23.25 1500 Decathlon

Appuntamento a partire dalle 15.30 a mezzanotte in diretta su Raisport Hd e Raisport.