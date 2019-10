Federica Pellegrini, quella fuori dal Nuoto. Una ragazza che ha sempre cercato la normalità in un mondo ovviamente dove la normalità non esiste e a "cui si è abituata a vivere da qualche anno a questa parte". Si racconta così Federica Pellegrini a "Non solo 8 marzo" - rubrica di Novella Calligaris su Rainews24 -. Una ragazza decisa la campionessa, una che sa quello che vuole. Nata nel 1998 a Mirano, Federica Pellegrini è la più grande atleta del nuoto italiano.

Una carriera iniziata quindici anni fa, e quest'anno definitivamente consacrata alla storia con il successo ai Mondiali di Nuoto 2019 in Corea, nella sua specialità, i 200 stile libero. Quarto oro di una carriera interminabile.

Federica Pellegrini e i social, 'È come avere un album dei ricordi'

Di qualche giorno fa, la dedica di Diletta Leotta nota giornalista di Dazn e conduttrice televisiva, seguitissima sui social, alla campionessa.

In un post su Instagram: "Qui è quando a 12 anni sognavo di essere come lei". Prontissima la risposta della campionessa veneta: "È stato un piacere…bella e brava" ha risposto.

Far conoscere meglio la persona che sono realmente, nel privato. Mi fa piacere raccontare quello che normalmente i fan non vedono. Con il tempo, continuando nelle pubblicazioni dei post - il suo nome utente è @kikkafede88 - i profili social sono cresciuti moltissimo.

Per me, continua Federica Pellegrini, "è come avere un album dei ricordi, li uso per diversi motivi; sicuramente anche per dei messaggi importanti".

Finito il primo giorno...abbiamo lottato e combattuto e ora dobbiamo tenere duro! GO isl_aquacenturions 💪🏻💪🏻😈😈👊🏻👊🏻 Napoli ci vediamo stasera alla piscinafelicescandone @ Piscina Felice Scandone https://t.co/9Z2imTZSwB — Federica Pellegrini (@mafaldina88) October 13, 2019

Cambia spesso taglio di capelli Federica Pellegrini ma sottolinea che questo non significa - come spesso accade per le donne - "che qualcosa sta cambiando nella vita.

Ho cambiato 3000 volte sia colore che taglio, avrei quindi dovuto cambiare circa tremila fidanzati e non è stato così. Direi che i capelli non c'entrano molto con i cambiamenti della mia vita".

Su Greta Thunberg: 'Io sono con lei, sicuramente!'

Su quello che sta avvenendo nel mondo, sulle proteste degli ultimi giorni dei ragazzi, in particolare sulle manifestazioni ispirate da Greta Thunberg al grido "mi avete rubato un sogno", la regina del nuoto mondiale, si dice molto grata alla giovane attivista, "sopratutto perché una ragazzina di sedici anni che arriva a parlare davanti ai grandi della terra, non è un adolescente costruita ma una ragazzina appassionata e che si è già posta un obiettivo nella testa.

Mettere in difficoltà i potenti del mondo rispetto a cose taciute negli ultimi anni, io sono con lei sicuramente!" Un messaggio diretto anche a tutti i ragazzi e alle ragazze adolescenti, le nuove generazioni, i millennials: "Appassionarsi a qualcosa. Bisogna veramente appassionarsi a qualcosa; sport, l'arte o la musica, qualsiasi cosa però bisogna appassionarsi."