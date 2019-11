Nel week-end che si concluderà domenica 17 novembre si svolgerà il penultimo Gran Premio della stagione di Formula 1. Si correrà in Brasile, nel circuito di Interlagos.

Le prime due sessioni di prove libere si sono svolte ieri, venerdì: nella prima il pilota più veloce è stato Alexander Albon, mentre nella seconda le due Ferrari hanno dominato (Sebastian Vettel è stato il più veloce, seguito subito dopo dal compagno Charles Leclerc).

GP del Brasile: le qualifiche sabato 16 novembre dalle 19:00, mentre la gara domenica 17 novembre dalle 18:10

Il week-end di Formula 1 continuerà questo sabato 16 novembre, quando dalle 16:00 alle 17:00 (orario italiano) si correrà la terza sessione di prove libere, visibili solo per i clienti Sky sul canale 'Sky Sport F1'. Si farà sul serio dalle ore 19:00, quando inizieranno le qualifiche. Anche in questo caso la diretta sarà un'esclusiva Sky; TV8 trasmetterà la differita dalle ore 21:30.

Domenica 17 novembre invece ci sarà la gara: l'orario di inizio è fissato per le ore 18:10 italiane e sarà visibile in diretta solo su Sky. Anche in questo caso la differita sarà affidata a TV8, che manderà in onda la gara dalle 21:30.

Favorite, anche per questo Gran Premio, sono le Mercedes: Lewis Hamilton (già ufficialmente campione del mondo in questa stagione) nelle ultime tre edizioni del GP di Interlagos ha vinto due volte e in carriera ha ottenuto ben 6 podi sulla pista brasiliana.

Leclerc partirà con dieci posizioni di penalità, lotta per il terzo posto nel Mondiale tra Vettel, Leclerc e Verstappen

In apparenza, questa stagione di Formula 1 ha oramai ben poco da dire. La scuderia Mercedes ha già vinto il Mondiale dei Costruttori, così come Lewis Hamilton ha già vinto il titolo Mondiale dei Piloti. Anche il secondo posto della classifica piloti è già assegnato: sarà di Valteri Bottas.

La lotta è apertissima invece per il terzo posto del Mondiale; al momento sul podio sarebbe Charles Leclerc, che è a quota 249 punti. Al quarto posto troviamo attualmente il pilota Red Bull Max Verstappen, a quota 235 punti. In quinta posizione, infine, vi è l'altro pilota Ferrari Sebastian Vettel a quota 230 punti. Distacchi assolutamente minimi, quando mancano due soli Gran Premi alla fine della stagione.

Non finire nemmeno sul podio, per la Ferrari, significherebbe aver disputato una stagione completamente fallimentare. Alla vigilia della gara in Brasile, tuttavia, non arrivano notizie positive per le "rosse": Charles Leclerc, infatti, sarà penalizzato di 10 posizioni sulla griglia di partenza a causa della sostituzione della Power Unit.

L'intero week-end di Formula 1 sarà visibile anche in diretta streaming attraverso l'applicazione 'Sky Go', dedicata agli abbonati Sky.