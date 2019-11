Nel corso della terza giornata di gare delle ATP Finals 2019 il tennista italiano Matteo Berrettini è sceso sul campo della O2 Arena di Londra per disputare il suo secondo match di questo importante torneo finale in cui si sfidano i primi 8 al mondo. Purtroppo per lui è stato sconfitto in due set dal campionissimo svizzero Roger Federer ed ora è quasi eliminato dal torneo, pur dovendo disputare ancora un match.

Berrettini perde con Federer

In questo secondo incontro del gruppo Borg, Matteo Berrettini ha dovuto sfidare lo svizzero Roger Federer: entrambi erano usciti sconfitti dal primo incontro, l'italiano contro Djokovic e lo svizzero contro Thiem.

Il match si è aperto con grandi giocate da parte di entrambi i tennisti che riescono a mantenere il proprio servizio sino al 6-5 per Federer: in questo gioco lo svizzero ha la palla del set point, ma Matteo Berrettini riesce a vincere il proprio game e a portare il match al tie break.

Qui la partita prende subito una brutta piega, perchè Matteo sbaglia un dritto sul terzo punto e da allora la partita è in discesa per Federer che, grazie anche ai doppi falli e ai molteplici errori dell'italiano, si aggiudica il tie break con il punteggio di 7-2 e conquista il primo set in soli 42 minuti.

Il secondo set parte male per l'italiano: Matteo perde subito il suo servizio a causa di molti errori dovuti molto probabilmente alla pressione e alla tensione dell'evento e ad una cattiva gestione emotiva.

Federer tiene il suo game con estrema facilità e si port sul 20. Matteo, però, non molla e riesce a mantenere il suo break e a portarsi sul 2-1. Non c'è storia nel quarto game dove da un lato Federer continua a fare bene e Matteo continua a sbagliare, con dritti fuori campo e palle in rete. L'italiano non riesce a recuperare il break perso in apertura di set e il match va avanti sul 3-1, poi 3-2 e sul 4-2.

Nel pubblico c'è chi cerca di incoraggiare il romano a dare il meglio di sé e di lottare con i denti e infatti Matteo riesce a portarsi sul 4-3, provando in tutti i modi a restare attaccato alla partita. E' nell'ottavo game che Matteo ha 3 palle break per riconquistare il game perso, ma lo svizzero non molla e si porta sul 5-3, conquistando l'opportunità di servire per il match. Poi Federer sfrutta al meglio i 2 match point concessi da Matteo e si aggiudica la sua prima vittoria delle Atp Finals 2019.

Alla fine quindi Federer batte Berrettini: 7-6 6-3. L'italiano matematicamente non è ancora eliminato, ma in sostanza le sue chance di semifinali sono pressoché svanite. Ora proverà a vincere almeno l’ultima partita con Thiem, sapendo che le sue speranze sono ridotte "al lumicino".

Alle 21 Djokovic vs Thiem

Il secondo match del gruppo Borg è atteso per le ore 21 italiane e vedrà sfidarsi i due vincitori del primo match delle Atp Finals 2019, ovvero da un lato Djokovic e dall'altro Thiem.

E' davvero difficile pronosticare un vincitore tra questi due grandi nomi del tennis, anche perché in un torneo così importante l'emozione gioca spesso brutti scherzi: chi vincerà ha comunque buone chance per staccare il biglietto per la semifinale.