C'era grande attesa per i sorteggi dei gironi delle Atp Finals 2019 che si disputeranno dal 10 al 17 novembre a Londra alla O2 Arena e finalmente oggi poco dopo le ore 14:30 è stato svelato il mistero circa i gironi: l'Italia tifa per la grande sorpresa di questo 2019, Matteo Berrettini, il quale è entrato nella top 10 dei tennisti del mondo e che da lunedì occuperà la posizione n.8 nel ranking mondiale.

Atp Finals 2019, i gironi

Con circa 40 minuti di ritardo dovuti ad un problema tecnico legato al mescolamento delle sfere, a Londra sono stati finalmente sorteggiati i due gironi delle Atp Finals 2019:

GIRONE AGASSI

Nadal

Medvedev

Tsitsipas

Zverev

GIRONE BORG

Djokovic

Federer

Thiem

Berrettini

Matteo Berrettini, 23 anni, è il terzo italiano della storia che arriva a disputare le Atp Finals, dopo Panatta e Barazzutti che non vinsero nemmeno una partita nel corso del torneo.

C'è grande attesa nel vederlo giocare contro questi mostri sacri del Tennis: Matteo dovrà vedersela sia con l'attuale n.2 al mondo, Novak Djokovic, vincitore dell'Atp 100 di Parigi-Bercy, sia con il campione di sempre, lo svizzero Roger Federer. Non un'impresa semplice, ma sicuramente Matteo Berrettini proverà a far sognare il pubblico italiano e non solo.

Il regolamento delle Atp Finals

I primi otto giocatori al mondo vengono divisi in due gruppi composti da 4 giocatori e nella prima fase ogni giocatore sfiderà gli altri tre del girone. I match si giocano al meglio di tre set ed è previsto per tutti e tre i set il tie-break.

Al termine di questa fase, passano in semifinale i primi due classificati secondo questi criteri per la classifica:

Numero di vittorie

Numero di incontri disputati : in caso di parità di vittorie e sconfitte, si vede chi ha disputato più partite (uno dei partecipanti potrebbe non giocare una partita per infortunio o altra motivazione

Scontri diretti in caso di parità tra due tennisti

I match di Berrettini di domenica 10 e lunedì 11 novembre

Dopo il sorteggio dei gironi, è stato comunicato anche il tabellone dei primi scontri in programma nelle prime due giornate delle Atp Finals 2019: domenica 10 novembre Matteo Berrettini sfiderà proprio Novak Djokovic in un match che non inizierà prima delle 2 del pomeriggio (ore 15 in Italia).

Il giorno successivo, lunedì 11 novembre, toccherà invece ai tennisti dell'altro girone.

E' bene ricordare che negli accoppiamenti c'è ancora una sorta di "provvisorietà", legata al fatto che si attende ancora la decisione sulla partecipazione del tennista spagnolo Rafael Nadal, colpito nel corso dell'ATP 1000 di Parigi-Bercy da un infortunio addominale da cui sembra non essersi ancora ripreso pienamente.