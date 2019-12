Non è un torneo ufficiale, ma ormai il Mubadala World Tennis Championship è un tradizionale appuntamento che consente agli appassionati di tennis di non restare 'orfani' anche in questo periodo di off season.

Si parte dunque questo giovedì 19 dicembre ad Abu Dhabi, il tabellone ha subito sostanziali variazioni rispetto al programma iniziale. Hanno dato forfait sia Daniil Medvedev (un problema fisico per il russo) che Gael Monfils, al loro posto il bombardiere russo Andrey Rublev ed il connazionale Karen Khachanov.

Confermati Hyeon Chung e Stefanos Tsitispas e, soprattutto, gli uomini più attesi, Rafa Nadal e Nole Djokovic. I primi due giocatori del ranking Atp usufruiscono di un bye ai quarti di fnale e sono già ammessi al penultimo atto del torneo, tabellone delle semifinali che sarà deciso al termine dei match della prima giornata. Sempre nell'arco dell'intenso 19 dicembre si disputerà anche l'unica sfida femminile prevista dal programma tra Maria Sharapova e Ajla Tomljanovic.

Per la prima volta il torneo non ufficiale si gioca prima di Natale, per concedere ai tennisti un maggiore respiro in vista della nuovissima Atp Cup che si disputerà in Australia dal 3 al 12 gennaio 2020.

La formula

Dunque ci saranno due match validi per un insolito turno di quarti di finale: Tsitsipas contro Rublev e Khachanov contro Chung. Il vincitore della prima sfida affronterà in semifinale Djokovic mentre chi la spunterà nel secondo incontro avrà in dote Nadal. Le due semifinali saranno precedute dalla finale per il quinto posto tra i perdenti dei quarti. Nell'ultima giornata si disputeranno la finale per il terzo posto e quella per il primo. Il trofeo femminile sarà invece assegnato al termine dell'unico match disputato tra la Sharapova e la Tomljanovic.

Giovedì 19 Dicembre Ore 13 Tsitsipas-Rublev; Ore 15 Chung-Khachanov; ore 17 Sharapova-Tomljanovic

Venerdì 20 Dicembre Ore 12 Finale 5° posto; Ore 14 Djokovic-Tsitsipas o Rublev; Ore 16 Nadal-Chung o Khachanov

Sabato 21 Dicembre Ore 14 Finale 3° posto; Ore 16 Finale 1° posto.

Tutti i match vengono trasmessi in diretta in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

La storia del trofeo

La prima edizione del Mubadala World Tennis Championship si disputò nel 2009 e venne vinta da Andy Murray che superò Nadal in finale. Da allora il trofeo è stato sollevato per quattro volte da Nole Djokovic ed altrettante da Rafa Nadal, due volte da Murray ed una da Kevin Anderson. Ci sono stati anni in cui si sono svolte due edizioni del trofeo, 2011 e 2016.

Mentre la versione femminile esiste dal 2017 e nelle due edizioni fin qui disputate hanno vinto Jelena Ostapenko e Venus Williams.