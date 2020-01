Possibile semifinale Roger Federer contro Novak Djokovic nella parte bassa del tabellone, Daniil Medvedev nella metà di Rafael Nadal. E' stato sorteggiato a Melbourne il tabellone degli Australian Open, al via all'1 della notte italiana tra domenica e lunedì. Possibile ottavo di finale tutto italiano tra Matteo Berrettini e Fabio Fognini, anche se la strada per arrivarci è lunga per entrambi.

Non pare difficile individuare i favoriti: anche in questa occasione non possono che essere il numero 1 del mondo Nadal e il numero 2 Djokovic con Federer che, ancora senza gare ufficiali in questo 2020, sembra poter essere ancora il terzo incomodo.

Qualche possibilità di primo Slam paiono esserci per Medvedev e forse per Tsitsipas.

Possibile una sfida spettacolo in ottavi di finale tra Nadal e Kyrgios

Nella parte alta del tabellone strada abbastanza tranquilla nei primi tre turni per un Nadal visto in ottima forma alla Atp Cup, in cui ha dovuto arrendersi solamente in finale a Djokovic. Solo fino agli ottavi di finale però, dove lo spagnolo potrebbe affrontare il talento di casa Kyrgios, potenzialmente un top player ma che non fa della continuità la sua forza, in una sfida che sarebbe sicuramente avvincente.

Potenziale quarto di finale per il maiorchino contro il due volte finalista del Roland Garros Thiem.

Nel secondo quarto di tabellone il logico favorito per un posto in semifinale è Daniil Medvedev, finalista allo Us Open 2019 e in costante crescita. Sul suo percorso c'è l'ostacolo Wawrinka prima di un eventuale quarto di finale con Zverev, chiamato a un 2020 molto migliore rispetto al 2019 negli Slam.

Roger Federer nel terzo quarto è al suo debutto stagionale, dopo aver saltato l'Atp Cup. Il suo cammino sembra agevole fino agli ottavi di finale in cui potrebbe trovare uno tra Shapovalov e Dimitrov. Nello stesso quarto di tabellone sono presenti anche Berrettini e Fognini, il quale però dovrà guardare con grande attenzione al primo turno al gigante americano Opelka; i due azzurri potrebbero scontrarsi fra loro agli ottavi di finale.

Nell'ultimo spicchio di tabellone i logici favoriti per il quarto di finale sono il greco Tsitsipas e Djokovic, testa di serie numero 2 ma per molti primo favorito del torneo, sia per stato di forma, sia per la confidenza con la manifestazione, visto che il primo Slam della stagione a Melbourne lo ha già vinto sette volte. Tsitsipas potrebbe trovare un avversario scorbutico in ottavi di finale in Bautista Agut, mentre non si vede davvero chi potrebbe fermare la corsa del serbo nell'ultima porzione del tabellone.

Italiani, debutti insidiosi per Berrettini e Fognini contro Harris e Opelka

Capitolo italiani: sfortunati Sonego (capitato contro Kyrgios) e Caruso (con Tsitsipas). Difficile ma non impossibile il compito di Seppi contro Kecmanovic, molto complicata per Cecchinato contro Alexander Zverev. Già detto di Fognini contro Opelka, attenzione dovrà fare anche Berrettini contro Harris. Invece Sinner attende un qualificato, mentre per Travaglia c'è Garin.