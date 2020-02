Mancano pochi giorni all’evento clou di Sport invernali in Italia, la 56esima edizione dei Campionati del mondo di biathlon, in programma dal 12 al 23 febbraio ad Anterselva. Teatro delle competizioni sarà l’Arena Alto Adige (o Südtirol Arena Alto Adige), dove il gotha della disciplina si contenderà 12 titoli iridati in nove giornate di gare: Sprint, Inseguimento, Partenza in linea, Individuale e Staffetta, maschili e femminili, Staffetta mista e Staffetta mista individuale.

Circondati dagli imponenti monti della Val Pusteria, il tutto sullo sfondo di paesaggi mozzafiato dell'idilliaca Valle di Anterselva per uno spettacolo imperdibile che sarà trasmesso integralmente in chiaro da Rai Sport.

Dove vedere i Mondiali di biathlon 2020

I Campionati del mondo di biathlon ad Anterselva, dunque, avranno la copertura in chiaro della Rai con la diretta tv su Rai Sport, e pertanto saranno anche disponibili in diretta streaming su RaiPlay. Come sempre per gli sport invernali, l’evento sarà inoltre visibile in abbonamento sui canali Eurosport (streaming Eurosport Player).

Dal 13 febbraio Doro e compagni andranno a caccia di medaglie mondiali sulle nevi azzurre di Anterselva. 💪🎿🇮🇹#Antholz2020 #biathlon @Fisiofficial pic.twitter.com/WZmAZxJ848 — CONI (@Coninews) February 2, 2020

In gara ci saranno tutti i big internazionali, compresi i beniamini di casa Dorothea Wierer e Dominik Windisch, entrambi altoatesini di Brunico, dunque nati a pochi chilometri da Anterselva, ed entrambi campioni del mondo in carica (Partenza in linea).

A seguire il programma con gli orari di tutte le gare, che saranno inoltre valide per la Coppa del Mondo.

Programma gare e orari

Dopo la cerimonia d’apertura nella Medal Plaza di Anterselva di Mezzo (12 febbraio alle ore 20), le competizioni prenderanno ufficialmente il via giovedì 13 febbraio con la Staffetta mista, mentre il giorno di San Valentino si assegnerà il titolo dello Sprint femminile e nella giornata ancora successiva quello dello Sprint maschile.

Per queste prime tre competizioni in calendario l’appuntamento per gli appassionati è sempre fissato alle ore 14:45. Domenica 16 febbraio sarà invece dedicata all’Inseguimento: femminile ore 13, maschile 15:15. Ci sarà poi un giorno di riposo con i Mondiali di Anterselva che riprenderanno il 18 febbraio alle 14:15 con l’Individuale femminile, mentre l’Individuale maschile andrà in scena esattamente 24 ore dopo e precederà la Staffetta mista singola in programma per il 20 febbraio alle 11:45.

Dopo l’ultimo giorno di riposo, i biathleti torneranno in pista il 22 febbraio con la Staffetta femminile, ore 11:45, e maschile alle 14:45, mentre nella giornata conclusiva di domenica 23 febbraio gli atleti si contenderanno il podio più alto della Partenza di massa femminile e maschile rispettivamente fissate alle 12:30 e alle 15:00.

Anterselva capitale del biathlon

Culla dello sci nordico italiano, oltre ad essere da anni tappa tra le più attese del circuito di Coppa del Mondo, Anterselva ha già ospitato i Mondiali di biathlon in ben cinque precedenti edizioni (1975, 1976, 1983, 1995 e 2007).

Scelta come sede del biathlon anche ai Giochi Invernali di Cortina e Milano del 2026, Anterselva porterà per la prima volta il fuoco olimpico a fiammeggiare sul territorio altoatesino, consacrazione ultima di una piccola comunità montana nota in tutto il mondo per il biathlon.