Una delle onde più famose del mondo come quelle a Nazaré o a Peniche. Il Banzai pipeline è uno spot che si trova a Oahu nell’arcipelago delle Hawaii. Dal 29 di gennaio al 10 di febbraio in quest'area si svolgerà il Volcom Pipe Pro. Centoquarantaquattro tra i surfisti più abili di tutto il mondo si sfideranno un'onda dopo l'altra. Appassionati e atleti a ogni nuova edizione affollano la spiaggia per vedere con il fiato sospeso chi riuscirà a uscire dal tube senza farsi schiacciare dall'onda. L'isola di Oahu è popolata da circa un milione di abitanti.

Le città principali, che avrete già sentito nominare sicuramente, sono Honolulu, la capitale, e Pearl Harbor. Turisti, fotografi e sportivi ogni anno si recano sull'isola per godere della magnificenza di quello spettacolo naturale che sono le Hawaii. Il Banzai Pipeline è una delle attrazioni turistiche più visitate del luogo, come le cascate o i fondali marini.

La maestosità del Banzai pipeline

Il Banzai Pipeline è un'onda splendida. Ciò che lo caratterizza è l’altezza delle onde di dodici metri, la schiuma bianca e il tube che forma un cerchio molto grande.

Il tube dell’onda, per chi non lo sapesse, è la concavità che si forma dalla schiuma, e dove il surfista esegue il take-off, punto in cui l'atleta prende l'onda alzandosi in piedi sulla tavola. L’onda dai suoi dodici metri di altezza sprigiona una forza inaudita. Grazie a questa particolarità del Banzai Pipeline, i surfisti più bravi riescono a eseguire magnifiche evoluzioni in questo spot. Il fondale di roccia e corallo conta appena cinque metri di profondità dalla superficie.

Il pericolo di morte nei giorni in cui l’onda è più potente è molto alto. Non sono pochi i surfisti morti in questo spot. La gara per questo motivo è confermata il giorno stesso sui canali social dell'evento, in maniera tale da monitorare il meteo e non incorrere in brutti incidenti causati dal maltempo.

Un evento da non perdere

Il Volcom pipe pro è una gara emozionante. I surfisti si sfidano prendendo parte a una delle esibizioni più belle del surf.

Il fascino delle Hawaii e le caratteristiche dell'onda rendono la manifestazione una tra le più importanti del mondo. Lo spettacolo è garantito. Il Banzai pipeline non è semplice da surfare, bisogna essere pronti fisicamente e mentalmente alla sfida. Per questo solo i più bravi surfano questo spot. Jamie O’Brien è uno dei surfer che parteciperanno al torneo. L'atleta, oltre ad allenarsi tutti i giorni, cerca anche di entrare in una condizione mentale favorevole, come afferma nelle interviste concesse a Red Bull. Ci sono comunque più eventi con diversi livelli di difficoltà. Gli eventi sullo spot North Shore sono: