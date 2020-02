Una fiamma rosso opaco, è questa la nuova Ferrari SF1000. La scuderia di Maranello ha mostrato al mondo la monoposto che correrà il mondiale di Formula 1 che inizierà a marzo e lo ha fatto nella cornice del teatro Valli di Reggio Emilia.

L'orchestra giovanile del Conservatorio di Reggio Emilia ha suonato dal vivo per introdurre la vettura che guideranno Sebastian Vettel e Charles Leclerc, i quali tenteranno di riportare il titolo iridato in Italia. L'ultima vittoria iridata è infatti datata 2007 e fu firmata da Kimi Raikkonen [VIDEO].

Una cerimonia spettacolare, presentata da Marc Genè e condita da esibizioni dal vivo da parte del corpo di ballo ha quindi aperto la nuova stagione di Formula 1 della rossa.

Camilleri e Binotto presentano la SF1000

Louis Carey Camilleri, amministratore delegato della Ferrari, è stato il primo a presentarsi sul palco: "C'è stato un lavoro instancabile dei nostri uomini e delle nostre donne per dare vita alle nostre monoposto. Abbiamo il talento e la determinazione necessari per ambire a grandi obiettivi e farli diventare realtà, anche se la concorrenza è ampia.

Non vediamo l'ora di raggiungere nuovi successi".

Mattia Binotto, team principal della scuderia, ha commentato il nuovo gioiello creato e modellato dagli ingegneri Ferrari: "Sebbene possa sembrare molto simile alla monoposto della scorsa stagione, presenta delle novità significative dal punto di vista tecnico. Il nome fa riferimento ad un importante avvenimento che verrà celebrato quest'anno, ossia il millesimo Gran Premio che la Scuderia disputerà in F1".

Elkann: 'Abbiamo enorme fame di vittorie'

Il presidente John Elkann è salito sul palco e ha espresso grande voglia di vincere: "Questa è la prima volta che presentiamo la nuova vettura in un luogo che non sia Maranello e siamo orgogliosi di farlo proprio qui a Reggio Emilia, dove è nato il tricolore. Quest'anno la Ferrari disputerà il Gran Premio numero mille e può vantare più di duecento vittorie nella propria storia, ma nonostante ciò la nostra fame è enorme.

La competizione sarà forte e questo è uno stimolo per fare sempre meglio".

Vettel e Leclerc, sensazioni positive

Sono apparsi emozionati e sorridenti i due piloti della Ferrari, Sebastian Vettel e Charles Leclerc, che sono pronti a vivere il loro secondo anno come compagni di squadra. Il tedesco ha ribadito la propria appartenenza al team e l'affetto che prova nei confronti della scuderia: "Mi sento un po' italiano. Ho una grande passione verso la Ferrari e garantisco grande impegno nella prossima stagione. Ci sono tante ore di lavoro dietro alla progettazione di quest'auto".

Molto motivato anche Leclerc, autore di un ottimo esordio alla guida della rossa [VIDEO] lo scorso anno: "L'approccio rispetto alla scorsa stagione è diverso, perchè conosco la squadra e la vettura.

Sono stato in montagna e ho lavorato molto sulla parte fisica, sono fiducioso per ciò che accadrà in questo 2020".