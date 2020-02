Che non abbia intenzione di appendere la racchetta al chiodo lo ha ribadito più volte, l'ultima delle quali alla vigilia del grande evento benefico in Sudafrica. Che sia in grado di vincere tornei e di giungere lontano in uno Slam lo ha dimostrato anche recentemente con le semifinali agli Australian Open. Ma Roger Federer può ancora ambire a sollevare un titolo del Grande Slam? Questa la domanda che si pongono molti appassionati di Tennis anche se ad oggi quella più frequente riguarda i suoi due grandi rival, in corsa per strappargli il primato più prestigioso.

Federer detiene il record di titoli Slam con 20, Nadal ne ha uno in meno e Djokovic con il successo a Melbourne è salito a quota 17. In che modo, dunque, il fuoriclasse svizzero può ancora difendere il suo primato? Il prossimo Slam è il Roland Garros, il più 'nadaliano' dei tornei di tennis e sono in tanti ad ipotizzare che proprio a Parigi lo spagnolo possa festeggiare l'aggancio a Federer, vincendo per la 13esima volta gli Internazionali di Francia. Ma immediatamente dopo arriva Wimbledon che più di ogni altra è la casa del 're': Roger è andato vicinissimo al suo nono sigillo londinese e quella finale persa con Djokovic ad oggi è probabilmente il rimpianto più inconsolabile della sua straordinaria carriera.

Roger può essere ancora il re sull'erba e lo sostiene un ex tennista che quell'erba la conosce molto bene, Pat Cash. Intervistato recentemente da BBC Radio 5 Live, il vincitore di Wimbledon del 1987 si dichiara fiducioso sulle possibilità di Roger di portare a casa il 21esimo Slam.

'Sull'erba Federer è ancora tra i migliori'

La considerazione nasce dal fatto che pochi tennisti, ancora oggi, sanno muoversi sull'erba come Federer.

"Su quella superficie è ancora tra i migliori in circolazione - dice Pat Cash - e credo che possa farcela. Federer ha ancora una chance, forse più di una, di vincere uno Slam e mi riferisco in particolare a Wimbledon". L'ultimo Slam vinto dal campione elvetico sono gli Australian Open del 2018, lo scorso anno invece i quattro major se li divisero in maniera paritaria Djokovic e Nadal, con Federer che oltre alla citata finale di Wimbledon disputò anche le semifinali al Roland Garros dove venne sconfitto da Nadal.

La sua ultima vittoria a Londra, l'ottava della serie, è invece del 2017.

Sul Roland Garros: 'Thiem è l'unico che può battere Nadal sulla terra al meglio dei cinque set'

Il prossimo Slam in calendario è comunque il Roland Garros e qui i favori del pronostico sono obbligatori per chi ne ha vinti 12, un record ai limiti del possibile. "Quando Rafa Nadal è in forma nessuno può batterlo sulla terra - commenta Cash - ma è evidente che lui non potrà restare sempre al 100 per cento della forma. Credo che Thiem sia ormai molto vicino a Rafa, sulla terra è il suo erede ed è l'unico che su quella superficie può batterlo in un match al meglio dei cinque set".