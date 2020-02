Dopo il travagliato fine settimana sui monti caucasici di Rosa Khutor, ma ancora una volta esaltante per i colori azzurri con Federica Brignone prima davanti a Sofia Goggia di 20 centesimi in supergigante, per quella che è stata la quarta doppietta della nostra squadra in questa stagione mai così brillante, la Coppa del mondo di sci alpino femminile fa ora tappa a Garmisch, in Germania. Sulla ghiacciatissima pista Kandahar in programma ci sono di nuovo le prove veloci: discesa libera sabato 8 febbraio alle ore 11:30, super-G domenica 9 con orario fissato alle 11:15.

In tv, le gare di Coppa saranno come sempre diffuse in diretta su Rai Sport e in abbonamento su Eurosport, mentre in streaming le stesse saranno disponibili gratuitamente su RaiPlay oltre che su Eurosport Player e DAZN. Sempre sul canale tematico della Rai, ricordiamo inoltre agli appassionati di Sport invernali l’appuntamento con i Mondiali di biathlon ad Anterselva, a partire dal 13 febbraio.

Federica Brignone 2ª nella Coppa generale

A Garmisch-Partenkirchen, paesino della Baviera di poco oltre 10mila abitanti, che è la località sciistica più importante della Germania, nuove gioie potrebbero arrivare dalla squadra azzurra che sta attraversando un autentico momento magico.

L’Italia, infatti, comanda nettamente la classifica della Coppa delle Nazioni, grazie soprattutto alle vittorie in serie di Federica Brignone.

Reduce dalla quarta vittoria stagionale, ‘Fede’ ha centrato il 14° podio più alto della sua carriera, mettendo così nel mirino le azzurre più vincenti di sempre in Coppa: Deborah Compagnoni (16) ed Isolde Kostner (15).

La carabiniera di La Salle è al vertice della Coppa di gigante, super-G e combinata e occupa il secondo posto (955 punti) nella classifica generale alle spalle di Mikaela Shiffrin (1225 punti), ulteriormente avvicinata dopo il successo di Rosa Khutor. Superare la fuoriclasse di Vail da tre stagioni consecutive detentrice della Sfera di cristallo, è impresa ovviamente ai limiti, motivo per cui la Brignone vive alla giornata, ma il colpaccio finale, a questo punto, non appare del tutto impossibile.

I precedenti a Garmisch, Sofia Goggia quattro volte 2ª

Rientrata in pista dopo l’infortunio al malleolo, nella tappa russa di Rosa Khutor è tornata sul podio anche la campionessa olimpica di discesa Sofia Goggia, che a Garmisch sarà da seguire con attenzione particolare tenuto conto dei risultati ottenuti dalla bergamasca nella località bavarese: seconda in discesa dietro l’austriaca Stephanie Venier e seconda in super-G preceduta da un’altra austriaca, Nicole Schmidhofer, nella passata stagione e doppio posto d’onore anche nel 2018, sempre dietro Lindsey Vonn in due discese.

I precedenti delle azzurre nella località bavarese sono completati da altri tre podi, un terzo posto di Roberta Serra (1996, slalom), un secondo posto con Deborah Compagnoni (1995, slalom) e quello che a oggi resta il solo successo italiano a Garmisch, centrato da Isolde Kostner nel 1994 (discesa).

Insieme a Brignone e Goggia, la pattuglia azzurra al cancelletto di partenza della Kandahar sarà completata da Marta Bassino, Irene Curtoni, Francesca Marsaglia, Laura Pirovano, Verena Gasslitter e le sorelle Delago, Nicol e Nadia.