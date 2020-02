La Jumbo Visma, grande protagonista della scorsa stagione di Ciclismo, ha sbloccato la casella delle vittorie grazie ad un prodigioso sprint di Dylan Groenewegen. Il velocista olandese si è aggiudicato la prima tappa della Volta Valenciana sul traguardo di Vila Real. Dopo essere rimasto un po’ imbottigliato nella mischia, Groenewegen è stato costretto ad una spettacolare rimonta che lo ha portato a saltare una decina di corridori negli ultimi duecento metri per poi vincere di una manciata di centimetri sul connazionale Fabio Jakobsen che già pregustava la vittoria.

Volta Valenciana, anche Scaroni in fuga

La prima tappa della Volta Valenciana era disegnata per offrire ai tanti velocisti in corsa un’occasione ideale per un confronto diretto. La corsa, con un profilo altimetrico quasi irrilevante, è stata molto lineare e senza particolari sorprese. Nelle fasi iniziali si è formata al comando una fuga di quattro corridori con Cédric Beullens (Sport Vlaanderen-Baloise), Julen Irizar (Fundacion-Orbea), Diego Pablo Sevilla (Kometa Xstra Cycling Team) e Cristian Scaroni (Gazprom-RusVelo).

La situazione è stata controllata senza problemi dalle squadre dei velocisti più attesi, soprattutto la Jumbo Visma per Groenewegen e la Deceuninck Quickstep per Jakobsen.

Irizar e Beullens sono stati gli ultimi fuggitivi ad arrendersi al rientro del gruppo ad una decina di chilometri dall’arrivo, quindi è iniziata la lotta per prendere le prime posizioni e lanciare al meglio lo sprint. La Deceuninck Quickstep ha avuto la meglio riuscendo a portare davanti a tutti Jakobsen, con Kristoff in scia, mentre Groenewegen è rimasto molto indietro, intorno alla decima – quindicesima posizione.

Lo sprinter olandese è sembrato irrimediabilmente tagliato fuori dalla lotta per il successo, anche perché davanti a lui la fila dei corridori si è sfilacciata rendendo particolarmente complicata la rimonta. Una volta trovato spazio però il campione della Jumbo Visma è riemerso con una volata prodigiosa che gli ha permesso di superare una decina di corridore e riprendere Jakobsen ormai sul traguardo.

Groenewegen ha completato la rimonta strozzando in gola l’urlo di gioia al connazionale, che sembrava ormai lanciato al successo. La Jumbo Visma ha così centrato il primo successo stagionale, mentre Jakobsen si è accontentato del secondo posto davanti a Kristoff, Swift e Lobato.

Groenewegen: ‘Finale frenetico’

Dylan Groenewegen ha lasciato una grande impressione in questa prima uscita stagionale subito bagnata dal successo.

“Siamo stati molto forti, grazie alla mia squadra” ha dichiarato subito dopo il traguardo il corridore olandese, che in realtà nel finale ha risolto tutto da solo. “È stato un finale molto frenetico, ma sono riuscito a sprintare. È la prima vittoria per la squadra e quindi è grandioso. Tutti sono freschi in queste prime gare, quindi vincere la prima è davvero buono” ha commentato Groenewegen dando appuntamento alle prossime volate di questa Volta Valenciana. “La forma è buona e la squadra è forte, ci sono altre due possibilità in questa settimana e proveremo ancora a vincere” ha concluso il campione della Jumbo Visma.

La Volta Valenciana continua domani con l’arrivo in salita a Cullera, mentre i velocisti hanno un’altra potenziale opportunità nella tappa di venerdì a Torrevieja.