Simone Martis è un giovane personal trainer. Abita a Serramanna, in provincia del Sud Sardegna, ma è conosciuto ben oltre la sua provincia. In tanti infatti, ogni giorno, gli chiedono consigli su come tenersi in forma: suggerimenti particolarmente graditi in queste settimane nelle quali la maggior parte delle persone sono costrette a restare dentro casa. Lo abbiamo intervistato per BlastingNews.

La passione per lo sport

Simone, come nasce la tua passione per lo sport?

'E' sempre esistita. Migliorare la mia performance e le mie capacità è un obiettivo che mi porto fin dalla tenera età.

Diciamo che è una passione innata. Il mio sogno da bambino era quello di diventare sempre più forte, più agile, più veloce. Lo sport che più mi affascinava era il pugilato, la nobile arte. Per questo, ogni sera, mio padre al rientro da lavoro per gioco si allenava con me fingendosi un mio avversario e io lì con i miei piccoli guantoni a picchiare. Negli anni la passione è aumentata e avevo bisogno di sfogare le mie energie. Fin quando, una volta cresciuto, diventai veramente un pugile'.

Poi c'è stato il passaggio al bodybuilding...

'Sì, dopo qualche anno poi mi dedicai alla cura estetica facendo allenamenti affinati al bodybuilding. Poi decisi di praticarlo a livello agonistico, specializzandomi in questo settore per poter trasmettere la mia passione agli altri e aiutarli a migliorare il proprio fisico indirizzandoli a una vita più sana. Così, finalmente, sono diventato un personal trainer'.

I consigli

Che consigli daresti a chi si iscrive per la prima volta in palestra?

'In primis di darsi tempo e non demoralizzarsi se i risultati non arrivano con immediatezza. E' necessario partire in maniera cauta, senza strafare o utilizzare carichi esagerati. Soprattutto non fare mai, assolutamente, di testa propria. Curare l'esecuzione e non avere timore se il peso corporeo rimarrà stabile o aumenterà, perché gran parte di quel peso è dovuto dall'incremento della massa magra, che pesa nettamente di più rispetto al grasso.

Ovviamente per rendere un allenamento efficiente è opportuno seguire un'alimentazione sana, mirata al soggetto e al risultato che si desidera ottenere. E' molto importante essere costanti'.

Con l'emergenza sanitaria le palestre sono chiuse. Quali esercizi consigli da fare a casa?

'Chi ha degli attrezzi a casa sarà sicuramente avvantaggiato. Però teniamo in considerazione chi non ha attrezzi a disposizione. Prima di affrontare ogni tipo di allenamento è opportuno fare un buon riscaldamento per evitare infortuni. Consiglio di suddividere gli allenamenti in gruppi muscolari e se si vogliono allenare gli stessi muscoli più volte alla settimana, sarebbe corretto dargli il tempo necessario per far sì che l'allenamento dia i suoi frutti.

Per le gambe possiamo ad esempio andare ad eseguire degli squat, un esercizio classico ed efficace. Per il petto possiamo fare i classici push up, mentre per le spalle utilizzando anche delle bottiglie d'acqua, o quello che abbiamo a disposizione, si possono fare le alzate laterali, frontali, spinte verticali o tirate al mento. Per i bicipiti curl con diverse angolazioni, curl concentrato, curl a martello, curl da seduto inclinando il busto in avanti o indietro sempre con la possibilità di scegliere l'angolazione che si desidera. Per i tricipiti possiamo fare il kick back, push up mantenendo l'apertura dei gomiti stretta, commando, diamond push up sempre con apertura dei gomiti stretta.

Per il dorso deadlift con casse d'acqua, rematore a braccio singolo o entrambi, rematore utilizzando un bastone e due casse d'acqua, il pullover. Ma si può fare anche tanto altro'.

Qual è il segreto per raggiungere dei buoni risultati?

'Il segreto è allenarsi con una buona intensità, concentrarsi sull'esecuzione e i tempi lavoro, avere costanza negli allenamenti, riposare e mangiare in modo equilibrato e sano. Se l'obiettivo è quello di aumentare i volumi, di avere quindi una buona massa muscolare, bisogna avere una buona quantità di kcal, carboidrati, proteine e grassi. Ma, attenzione, sempre da ottime fonti.

Per avere una buona sintesi proteica le proteine devono essere preferibilmente di tipo animale e carni magre. I carboidrati possibilmente da avena e riso. E i grassi devono essere insaturi, olio EVO, olio di soia, pesce azzurro ad esempio. Per una persona che ha l'obiettivo invece di dimagrire il modo di mangiare cambia ben poco. La differenza è che il soggetto che deve perdere peso ha la necessità di stare basso con le kcal. È molto più complesso di quanto sembra, l'alimentazione varierà sempre da un soggetto all'altro perché tutti abbiamo delle risposte differenti e influisce notevolmente anche lo stile di vita di ognuno di questi'.

Cosa ti ha insegnato il mondo del fitness?

'Il mondo del fitness mi ha insegnato a mantenere uno stile di vita più sano, ad amarmi di più, ad essere in competizione con me stesso, ad avere più autostima, a conoscere i miei limiti e a superarli. Mi ha fatto vivere bellissime esperienze, conoscere nuove persone, nuovi posti e mi ha fatto vivere forti emozioni, mi ha fatto capire quanto è bello lavorare a contatto con la gente e trasmettere fiducia'.

Chi è Simone Martis

Ci hai parlato di ciò che fai ma non di chi sei. Chi è Simone Martis?

'Sono un ragazzo sardo e vivo a Serramanna, un paese di circa 9mila abitanti situato nel Sud Sardegna, situato nella medesima provincia.

Il mio obiettivo è quello di aprire una palestra tutta mia. Ho solamente 22 anni ma ho avuto la fortuna di iniziare molto presto a lavorare nel mondo del fitness e di lavorare con persone di fama internazionale che mi hanno trasmesso gran parte delle loro conoscenze'.

Oltre lo sport, hai altre passioni?

'Le mie passioni sono tante. Amo la psicologia ma soprattutto l'anatomia. Diciamo che la scienza in generale mi affascina. Penso ad esempio alla medicina, alla geologia, all'astronomia, Per finire nella biologia che desta in me profonda curiosità'.

I rapporti con l'esterno

Qual è il tuo rapporto con i social e quanto sono importanti nel tuo settore?

'Non sono particolarmente social, ma ho un account Facebook con diverse migliaia di amici. Sto valutando, a breve, di aprire una pagina sulla stessa piattaforma. Ho anche un account Instagram dove pubblico le mie foto di allenamenti, talvolta dispensando consigli nelle storie'.

Hai un personaggio che ispira il tuo lavoro?

'La persona che ha ispirato più o meno tutti è Arnold Schwarzenegger. Ma sono sardo, perciò non posso che citare il suo vecchio migliore amico e compagno di allenamento, Franco Columbu. Per intenderci il mister Olimpia del 1976 e 1981. Persona che ho avuto l'onore di conoscere personalmente, qualche anno fa'.

C'è una frase o meglio un motto che racchiude il tuo essere?

'Il mio motto è: dai il meglio di te in ogni situazione e il meglio di ogni situazione arriverà a te. Sullo sport è abbastanza chiaro e coinciso: le scuse non producono risultati'.