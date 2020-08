La notizia è di quelle da non sottovalutare, visti gli ottimi risultati del pilota giapponese nel campionato di Formula 2: Yuki Tsunoda sarà al volante della monoposto di Alpha Tauri ai rookie test che si terranno sul circuito di Abu Dhabi a dicembre.

Il pilota è attualmente quarto in classifica nel mondiale di Formula 2, ma - stando alle parole dello storico consigliere di casa Red Bull, Helmut Marko - senza due problemi di natura tecnica avuti in stagione si troverebbe più in alto nella classifica. E' stato Franz Tost, team principal di Alpha Tauri, ad anticipare alla stampa la futura presenza del talentuoso pilota nipponico ai rookie test di fine anno.

Elogi importanti per Tsunoda

Parole di elogio verso il nipponico classe 2000 arrivano da alcuni dei personaggi del circus della Formula 1. Uno di questi è lo stesso team principal di Alpha Tauri che, oltre ad aver comunicato la notizia, ha precisato di non essere particolarmente colpito per come sta conducendo il suo campionato in Formula 2. Tsunoda era sotto la lente di Franz Tost già da quando correva in Formula 3 e persino l'anno precedente. La speranza è quella che il pilota giapponese possa chiudere il suo mondiale entro le prime quattro posizioni, in modo da ottenere la 'superlicenza' che gli consentirà di avere accesso alla Formula 1.

Masashi Yamamoto, responsabile della divisione motorsport di Honda (la quale fornisce le power unit al team Red Bull ed Alpha Tauri) è anch'egli molto entusiasta delle performance del giovanissimo connazionale ed è pienamente al corrente del clima di ottimismo che aleggia nei paddock dei team F1 di proprietà Red Bull.

Sono parole importantissime queste, sopratutto se consideriamo che Tsunoda ha solo 20 anni e che questa è la sua prima stagione in Formula 2. L'unico importante interrogativo sembra, ad ora, riguardare le tempistiche su quando vedremo il pilota giapponese come pilota ufficiale di Formula 1.

Un'occasione importante per Red Bull

I più appassionati avranno notato che da tempo mancava in casa Red Bull un talento che sin dalla gavetta delle classi minori facesse parlare di sé, un po' come successe a suo tempo per l'olandese ed attuale porta bandiera Max Verstappen. A tremare in Formula 1 è il sedile di Danil Kvyat, a sostituirlo già dal prossimo anno potrebbe essere proprio Yuki Tsunoda.

A dare adito a questa tesi, ci pensa Helmut Marko, il quale evidenzia i risultati poco convincenti di Kvyat nell'attuale stagione di Formula 1 dove ha finora conquistato solamente due punti rispetto al compagno di squadra Pierre Gasly che ne ha 14, affermando che Danil Kvyat non sta avendo le performance che il team si aspettava da lui per la stagione 2020.

La reazione del pilota giapponese

Quella di Yuki Tsunoda potrebbe essere una delle rare scalate che direttamente lo porteranno nella Formula 1 in tempi record. Nel 2019 gareggiava in Formula 3, nel 2020 corre in Formula 2 e già dal prossimo anno potremmo vederlo battersi nella classe 'regina'. Il suo atteggiamento, nonostante la pressione mediatica, continua ad essere molto razionale e concentrato sul mondiale in corso.

La recentissima Pole a Spa Francorchamps seguita dalla vittoria in gara 1 ne è una dimostrazione e lui stesso afferma che il suo obiettivo principale riguarda per quest'anno il campionato di Formula 2, prendendo un po' le distanze dalle voci di mercato e concentrandosi completamente sul vero traguardo, ossia la superlicenza per entrare in Formula 1.