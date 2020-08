Si torna a correre con il pubblico. Questa è stata la decisione del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. Il gran premio del Mugello del prossimo 13 settembre si disputerà a porte aperte. L'ordinanza ufficiale è attesa per questa sera o domani mattina, sabato 29 agosto. I ferraristi, e non solo, potranno festeggiare il gran premio numero 1000 della scuderia Ferrari, insieme ai piloti e lo staff. Il tutto dovrà avvenire sempre nel rispetto delle regole anti Covid, per evitare assembramenti. La regione ha approvato questa deroga a seguito dell'idoneità del circuito per poter ospitare i tifosi senza creare disagi e problemi.

Il governatore Enrico Rossi: 'Lavoriamo per una capienza massima di 3000 persone'

A confermare questa decisione è stato lo stesso governatore della Toscana, Enrico Rossi, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha dichiarato che l'autodromo del Mugello è idoneo e ben attrezzato per evitare assembramenti, disponendo di tre tribune molto grandi e ben separate tra loro. ''Il limite di 1.000 persone previsto dalle norme nazionali per i pubblici eventi può essere ragionevolmente considerato limite di capienza per ogni tribuna''. La comunicazione è arrivata a seguito di un lungo confronto con gli esperti sanitari della regione Toscana. La Formula Uno ha deciso, così, di seguire il modello del Motomondiale.

Nel circuito di Misano la Regione Emilia Romagna ha consentito 10.000 ingressi. Per quello del Mugello, invece, il numero massimo di persone consentito all'interno del circuito è di 6.000 al giorno per le prove e la gara.

Linee guida

Le linee guida da rispettare saranno molto rigide, per evitare assembramenti e contatti.

Si potrà entrare nel circuito solo in auto o in moto. Ci saranno parcheggi specifici. Chiunque avrà accesso al tracciato dovrà sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea e indossare sempre la mascherina. L'acquisto dei biglietti sarà consentito solo online. Inoltre l'accesso avverrà solo alle tribune, con ogni settore isolato dall'altro.

Gli ingressi saranno scaglionati e le sedute distanziate l'una dall'altra. Ogni tribuna potrà contenere non più di mille persone. Attorno al circuito ci saranno blocchi del traffico per evitare gli assembramenti dei tifosi che verranno appositamente per assistere ad un evento unico. Intanto, prima del via del Gran Premio, la Ferrari sta organizzando un evento-spettacolo per festeggiare le sue mille apparizioni nella massima competizione automobilistica. I tifosi, i pochi fortunati che potranno assistere dal vivo a prove e gara, saranno quelli del Ferrari Fanclub e tutti coloro che avranno acquistato il biglietto online.