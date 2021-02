Nel quinto giorno degli Australian Open sono andati in scena i terzi turni della parte alta del tabellone maschile. Non sono mancate le conferme ma anche le grandi sorprese. Sugli scudi Zverev e Auger Aliassime. Dominic Thiem rimonta una partita che sembrava persa, mentre clamorosamente esce di scena il numero otto del mondo Diego Schwartzman. Si salva Novak Djokovic al quinto set. Nella notte tra il 12 e 13 febbraio invece i match del terzo turno di Berrettini e Fognini rispettivamente contro Kachanov e De Minaur.

Djokovic per il rotto della cuffia: adesso sarà contro Raonic

Sembrava tutto facile per Novak Djokovic nel suo match di terzo turno agli Australian Open, quando improvvisamente, in vantaggio di due set ha accusato all'inizio del terzo un problema di natura addominale.

Di colpo il serbo ha diminuito la velocità di tutti i suoi colpi, soprattutto il rovescio, consentendo all'americano Taylor Fritz di rientrare nel match. Il giovane statunitense ha vinto infatti il terzo e il quarto parziale con apparente facilità. Nel quinto set il numero 1 del mondo è salito notevolmente al servizio e con esperienza e la solita mentalità vincente è riuscito a prevalere (7-6 6-4 3-6 4-6 6-2). Da tenere sotto controllo comunque l'infortunio all'addome in vista dei prossimi turni.

Anche perché agli ottavi il serbo se la vedrà con il canadese Milos Raonic, bravo a porre fine alle speranze di Marton Fucsovics (7-6 5-7 6-2 6-2), stremato dopo la grande vittoria al quinto set contro Wawrinka. I precedenti recitano 11 a 0 in favore di Djokovic.

Vedremo se il campione serbo riuscirà ad assorbire l'infortunio patito nel match odierno.

Strepitoso Karatsev, butta fuori anche Schwartzman

Continua l'incredibile corsa di Aslan Karatsev. Il tennista russo, dopo aver annichilito nei primi due turni il nostro Gianluca Mager e il biellorusso Egor Gerasimov, estromette dal torneo anche il numero otto del mondo rifilandogli un triplo 6-3 in poco meno di due ore.

Ancora una prestazione memorabile per il nativo di Vladikavkaz, condita da ben 50 vincenti a fronte solamente di 8 gratuiti. Per Karatsev, alla prima partecipazione in un torneo dello Slam, si tratta chiaramente del primo ottavo di finale in carriera agli Australian Open. La sensazione però è che non voglia fermarsi. Le grandi notizie per il russo non finiscono qui però, visto che è già sicuro dell'ingresso tra i top 100 al termine di questo torneo.

Al prossimo ostacolo il russo se la vedrà con il canadese Auger Aliassime, bravissimo a spuntarla nel derby contro Denis Shapovalov (7-5 7-5 6-3), giustiziere al primo turno di Jannik Sinner. Continua l'ottimo momento di Auger dopo la finale della settimana scorsa al Murray River Open persa contro Evans, tanto più che oggi affrontava un amico di vecchia data con il quale è cresciuto insieme tennisticamente.

Bene Zverev e Lajovic, Dimitrov approfitta del ritiro di Carreno

È approdato agli ottavi di finale degli Australian Open anche Alexander Zverev. Il tedesco non ha avuto alcun problema contro il francese Mannarino (6-3 6-3 6-1). Prestazione molto solida di Sacha, contro un avversario che in ben tre confronti nel 2020 era riuscito a strappargli almeno un set mettendolo in grossa difficoltà.

Per il 23enne di Amburgo adesso al prossimo turno ci sarà il serbo Dusan Lajovic, bravo a prevalere al quarto set contro lo spagnolo Pedro Martinez Portero (6-7 7-5 6-1 6-4).

Ha avuto bisogno solamente di 39 minuti il bulgaro Grigor Dimitrov per staccare il pass per gli ottavi di finale. Il numero 19 del mondo ha beneficiato infatti del ritiro dello spagnolo Carreno Busta all'inizio del secondo set. Il punteggio era addirittura 6-0 1-0. Per il bulgaro adesso una sfida che si preannuncia da non perdere contro il numero tre del mondo Dominic Thiem.

Thiem la spunta al quinto contro un Kyrgios da applausi

In una John Cain Arena è andato in scena il match forse più spettacolare di questa giornata di Australian Open. Non sono bastati a Nick Kyrgios un gran cuore ma soprattutto due set di vantaggio per avere la meglio di Dominic Thiem.

L'austriaco si è reso protagonista di un'incredibile rimonta. E dire che il terzo set non era partito per nulla bene con ben due palle break consecutive da annullare. Superato questo momento però Thiem non ha concesso letteralmente più nulla per il 4-6 4-6 6-3 6-4 6-4 finale. Fa piacere comunque aver ritrovato un Kyrgios ad altissimi livelli, una grandissima notizia per il proseguo della stagione.

Da segnalare infine, la sconfitta al terzo turno di Sara Errani per quanto riguarda il tabellone femminile dell'Australian Open. La romagnola ha perso contro la taiwanese Su-Wei Hsieh per 6-4 2-6 7-5. C'è grande rammarico per Sara, che nel set decisivo non ha saputo sfruttare un vantaggio di 6-3.