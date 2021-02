Sarà l'Allianz Cloud di Milano ad ospitare la prima grande notte di Boxe targata Matchroom Italy-Opi Since 82 del 2021, in programma venerdì 26 febbraio. Ad aver l'onore di combattere nel main event sarà l'imbattuto pugile milanese Daniele Scardina, che sfiderà lo spagnolo Cesar Nunez per il vacante titolo dell'Unione Europea dei pesi supermedi. La serata milanese sarà arricchita da altri incontri, di cui 3 con titoli in palio.

Daniele Scardina: personaggio dentro e fuori dal ring

Il 28enne Daniele Scardina, nativo di Rozzano (Milano) arriva a questo incontro con uno score di 18 vittorie in altrettanti incontri, di cui 14 prima del limite.

"King Toretto" ha debuttato nel 2015 combattendo in Repubblica Dominicana i suoi primi incontri e vanta alcuni combattimenti anche negli States, dove ha vissuto per diverso tempo allenandosi con diversi nomi noti della boxe d'Oltreoceano. Dal 2019 Scardina, combatte in pianta stabile nelle riunioni organizzate dalla Matchroom Italy di Eddie Hearn, celebre manager britannico che ha deciso di investire nella boxe italiana consentendo ai nostri pugili di misurarsi a livello internazionale.

Scardina ha conquistato nei suoi ultimi incontri il titolo Internazionale IBF dei pesi supermedi, ottenuto e difeso per due volte nella "sua" Milano. L'ultimo incontro del pugile italiano risale all'ottobre 2019, quando difese il titolo dall'assalto di Ileas Achergui con una meritata vittoria ai punti.

L'incontro contro Cesar Nunez è importante per Scardina che, vincendo, potrebbe salire nei ranking europei ed internazionali, puntando così ad obiettivi ben più importanti come il titolo europeo o il mondiale.

Oltre alla sua attività pugilistica, Scardina, si è fatto notare nell'ultimo anno per la sua partecipazione a "Ballando con le Stelle", dove si è fatto apprezzare per le sue doti da ballerino e la capacità di stare sotto i riflettori.

Il pugile ha vissuto un 2020 da protagonista nonostante la lontananza dal ring a causa della pandemia, grazie anche alla relazione con Diletta Leotta, volto noto di DAZN. Ora però è tempo di lasciare tv e gossip da parte, per ritornare sul ring e continuare una carriera fino ad ora priva di macchie.

Cesar Nunez: per Scardina un avversario da non sottovalutare

Cesar Nunez si presenta sul ring di Milano forte di un record che conta 17 vittorie, 2 sconfitte ed un pareggio in 20 incontri. Lo spagnolo è stato in passato campione nazionale dei pesi medi (titolo detenuto nel 2018), prima di salire nei supermedi. In questa categoria ha dovuto soccombere per ben 2 volte per ko, contro avversari più quotati come Edgar Berlanga e Vincent Feigenbutz. Nonostante ciò, Nunez è tornato in carreggiata vincendo il suo ultimo incontro, disputato nel febbraio 2020. Lo spagnolo, 35 anni, è conscio che questa è un occasione da non perdere e una sua eventuale vittoria potrebbe portarlo a sfide più importanti. La lontananza forzata dal ring, così come per Scardina, potrebbe costituire un fattore determinante per gli sviluppi del match, per cui anche se sfavorito Nunez potrebbe dare del filo da torcere al nostro pugile.

Non solo Scardina: il programma della serata e dove vedere l'evento

A dare spettacolo nella riunione dell'Allianz Cloud ci saranno altri cinque incontri, che avranno luogo prima della sfida Scardina vs Nunez. Sul ring troveremo interessanti talenti italiani come Christian Mazzon, Vincenzo La Femina e Mirko Natalizi, tutti imbattuti e impegnati contro avversari poco probanti in incontri volti a far fare loro la giusta esperienza. Subito dopo però sarà la volta di altri due incontri titolati: si inizia con il match valido per il titolo italiano dei welter tra Tobia Loriga (Campione) e Nicholas Esposito (sfidante). Prima del gran finale salirà sul ring il campione Internazionale IBF dei pesi welter Maxim Prodan, che difenderà la sua cintura contro Nicola Cristofori.

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN a partire dalle 19:30 di venerdì 26 febbraio, e sarà visibile su pc, smart Tv, smartphone e tablet,