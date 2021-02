Sarà una grande sfida quella che avrà l'onore di chiudere l'atteso evento UFC 258, in programma allo UFC Apex di Las Vegas (Nevada) il prossima sabato 13 febbraio (le prime ore di domenica 14 in Italia). Il main event è infatti affidato all'atteso incontro valevole per la cintura dei pesi welter tra il campione Kamaru Usman e lo sfidante Gilbert Burns. Un match che mette di fronte il meglio della divisione, due ex compagni di team chiamati ora a fronteggiarsi per contendersi il titolo più importante nel mondo delle MMA.

Kamaru Usman: il campione è ancora imbattuto in UFC

Per Kamaru Usman, 33enne nigeriano-americano, la sfida che lo vede opposto al challenger Gilbert Burns è la terza difesa del titolo UFC.

"The Nigerian Nightmare" ha conquistato la cintura nel marzo 2019, sconfiggendo l'allora campione Tyron Woodley ai punti. Nel dicembre dello stesso anno è arrivata la bellissima vittoria nel difficile match contro Colby Covington, battuto per ko nell'ultimo round. Nella sua seconda difesa titolata, Usman ha invece dominato ai punti il lanciatissimo Jorge Masvidal. In quella occasione, il campione avrebbe dovuto sfidare proprio Burns, costretto a rinunciare al match a causa della sua positività al Covid-19. Il match è poi stato riprogrammato per il 12 dicembre 2020, ma anche in quella occasione il match è saltato a causa di alcuni infortuni del campione non meglio specificati. Il match, alla sua terza occasione, andrà finalmente in porto e Usman dovrà dare il meglio di sè per vincere lo sfidante.

Ad oggi il lottatore di origini nigeriane vanta 17 successi (7 ko ed una sottomissione) ed 1 sola sconfitta, ma dal suo ingresso in UFC non ha mai perso un match.

Burns ad UFC 258 per cercare il colpaccio

Se Kamaru Usman è praticamente imbattuto in UFC, il 34enne brasiliano Gilbert Burns arriva a questo match con una striscia vincente di sei match consecutivi.

Nel suo ultimo incontro, Burns ha dominato senza patemi l'ex campione Tyron Woodley, guadagnandosi la meritata occasione di combattere per il titolo. Nel suo record figurano 19 vittorie (6 ko e 8 sottomissioni) e 3 sole sconfitte. L'ultima volta in cui Burns è stato battuto risale al luglio 2018, quando venne messo ko da Dan Hooker a livello di pesi leggeri.

Da allora Burns ha compiuto una grande evoluzione, portandosi in alto nelle classifiche dei welter fino alla grande occasione contro il fino ad ora imbattibile Usman. Tra i tanti nomi della divisione, se c'è qualcuno che potrebbe impensierire il nigeriano sembra essere proprio Burns.

UFC 258: programma della main card e dove vedere l'evento

Come da tradizione di ogni evento UFC, oltre al main event della serata sono tanti i match di contorno in attesa del piatto forte rappresentato dalla sfida Usman vs Burns. La main card di UFC 258 si aprirà con la sfida tra Bobby Green e Jim Miller a livello di pesi leggeri e con il match tra Maki Pitolo e Julian Marquez nei medi. Da segnalare, sempre nei medi, il ritorno dell'ex sfidante mondiale Kelvin Gastelum contro Ian Heinish.

Prima della supersfida titolata nel co-main event spazio alle donne con la sfida tra i pesi mosca Maycee Barber ed Alexa Grasso. L'intera main card di UFC 258 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, a partire dalle 04:00 di domenica 14 febbraio.