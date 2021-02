Eurosport si conferma sempre di più la casa del grande Ciclismo. Il gruppo Discovery, società a cui fa capo Eurosport, ha acquisito i diritti di trasmissione tv e in streaming di tutte le corse organizzate da RCS Sport, a partire dal Giro d’Italia. Il contratto in scadenza è stato rinnovato fino al 2025 e consentirà a tutti gli appassionati di seguire dieci eventi, tra corse a tappe e classiche, che si snodano nel corso di tutta la stagione, da febbraio con l’imminente UAE Tour, fino al gran finale del Giro di Lombardia. L’accordo è in esclusiva per l’estero, mentre in Italia è in coabitazione con la Rai, che continuerà a trasmettere le corse RCS in questo 2021.

Il grande ciclismo senza interruzioni

Il gruppo Discovery e RCS Sport hanno firmato un contratto a lungo termine per la cessione dei diritti di trasmissione multipiattaforma delle corse organizzate dalla società del Direttore Paolo Bellino. L’accordo sarà valido fino al 2025 e porterà un ricco calendario di corse sugli schermi di Eurosport e sulle piattaforme online Eurosport Player, Global Cycling Network e Discovery +.

Gli utenti dei servizi streaming potranno godere di alcune funzionalità aggiuntive, come la possibilità di seguire le corse on demand negli orari desiderati e senza nessuna interruzione pubblicitaria. La conferma di queste corse va ad aggiungersi ad un programma ricchissimo che Eurosport può proporre ai suoi utenti, e che comprende l’intero World Tour e moltissime altre gare dei calendari continentali, come il Tour des Alpes Maritimes e du Var trasmesso in questo weekend.

Ecco il calendario delle corse che fanno parte dell’accordo Discovery - RCS, con le date in cui sono programmate in questa stagione.

21 – 27 febbraio UAE Tour

6 marzo Strade Bianche maschile e femminile

10 – 16 marzo Tirreno - Adriatico

20 marzo Milano – Sanremo

31 marzo – 3 aprile Giro di Sicilia

8 – 30 maggio Giro d’Italia

6 ottobre Milano – Torino

7 ottobre Gran Piemonte

9 ottobre Giro di Lombardia.

Tramontata l’ipotesi di trasmissione in chiaro

Con questo accordo il gruppo Discovery si è assicurato i diritti di trasmissione tv in esclusiva per l’estero. In Italia si prolungherà ancora per un anno la situazione già in essere, con la trasmissione della Rai in chiaro e quella di Eurosport a pagamento. Discovery avrebbe cercato di intromettersi nella trattativa tra RCS e Rai, ipotizzando la diretta in chiaro sul suo canale tv Nove.

Alla fine però la tv di stato è riuscita a raggiungere un accordo con RCS, ma per un solo anno. Il contratto dovrebbe essere stato firmato per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro chiesti dalla società organizzatrice del Giro d’Italia, e comprenderà lo stesso calendario di dieci corse che Discovery si è assicura fino al 2025.