Sarà una rivincita infuocata quella che andrà in scena sabato 13 marzo (le prime ore di domenica 14 in Italia) all'American Airlines Center di Dallas. Ad incrociare i guantoni saranno infatti Francisco Estrada e Roman "Chocolatito" Gonzalez, che si ritrovano avversari ad oltre otto anni dal loro primo incontro, vinto da Gonzalez ai punti. Il match è una vera e propria riunificazione mondiale, che mette in palio il titolo WBC dei supermosca detenuto da Estrada e il titolo WBA detenuto da Gonzalez. La sfida verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn.

Estrada vs Gonzalez: una rivincita attesa a lungo

Il primo incontro tra il messicano Francisco Estrada e il nicaraguense Roman Gonzalez è andato in scena nel novembre 2012, con in palio il titolo WBA dei minimosca. In quell'occasione a trionfare fu Chocolatito, campione in carica, che si impose ai punti dopo 12 riprese spettacolari. In quell'occasione il nicaraguense, oggi 33enne, era il netto favorito della vigilia, ma l'incontro mise in evidenza la stoffa del suo sfidante. Il match fu molto più equilibrato di quanto ci si potesse aspettare e da allora più volte si era parlato di una possibile rivincita.

I due pugili hanno invece proseguito parallelamente le rispettive carriere, con Estrada capace poi di conquistare i titoli WBC e WBA nei mosca e diventare campione anche nei supermosca.

"El Gallo", 30 anni, vanta un record di 41 vittorie (28 ko) e 3 sole sconfitte e, dalla sconfitta contro "Chocolatito" è senza dubbio maturato ed è riuscito a conquistarsi uno spazio importante nell'elitè della Boxe mondiale. Da sempre in cerca della rivincita contro Gonzalez, Estrada questa volta ci arriva con più consapevolezza a sua disposizione, conscio che Gonzalez può essere battuto e messo in difficoltà.

Il loro primo incontro si è disputato a livello di pesi minimosca, la rivincita li vedrà sfidarsi a livello di supermosca, ben due categorie di peso in più. In questa categoria Gonzalez soffre di più la fisicità dell'avversario, mentre Estrada sembra più attrezzato fisicamente e questo potrebbe giocare a vantaggio del messicano.

"Chocolatito" è un pugile dotato di enorme classe, capace di conquistare il titolo in ben 4 categorie di peso.

Fino al marzo 2017 Gonzalez era imbattuto in 46 incontri, prima di incappare in una discussa sconfitta ai punti contro il thailendese Wisaksil Wangek e perdere il titolo WBC dei supermosca. Una sconfitta ingiusta per il nicaraguense, sconfitto poi per ko nella rivincita in maniera indiscutibile. Quel giorno erano in molti a pensare all'inizio del declino per Gonzalez, il quale però ha saputo risollevarsi ed è riuscito a conquistare la cintura WBA nel 2020, difendendola in un'occasione. Ora per lui è arrivato il tempo di misurarsi con il suo "vecchio" rivale, per dimostrare al mondo di essere ancora quel meraviglioso pugile capace di incantare e di meritarsi la cima delle classifiche pound-for-pound.

Non solo Estrada vs Chocolatito, altri due match mondiali in programma

Il ring dell'American Airlines Center non sarà animato solo dall'attesa riunificazione nei supermosca, ma vedrà anche altri due match con titolo mondiale in palio. Poco prima del main event il giapponese Hiroto Kyoguchi, campione WBA dei minimosca, farà il suo esordio negli Stati Uniti difendendo la sua cintura dall'assalto dello sfidante Axel Aragon Vega. E' invece una rivincita al femminile quella che metterà di fronte Jessica McCaskill, campionessa mondiale indiscussa dei pesi welter e l'ex campionessa Cecilia Braekhus. Quest'ultima, una delle pugilesse più famose nel mondo, ha perso la sua imbattibilità ed i suoi titoli contro l'attuale campionessa e, a 39 anni, vuole riprendersi i titoli che ha posseduto per oltre un decennio.

Una sfida importante per la boxe femminile, ormai sempre più affine ai gusti del grande pubblico.

Dove vedere Estrada vs Gonzalez 2

Il match tra Francisco Estrada e Roman "Chocolatito" Gonzalez, valido per i titoli mondiali WBC e WBA dei pesi supermosca, sarà trasmesso in diretta streaming in esclusiva su Dazn. Il collegamento inizierà alle ore 02 di domenica 14 marzo 2021, quando andranno in scena gli incontri del sottoclou fino alle sfide con i titoli mondiali in palio. Si ricorda che è possibile vedere Dazn previo abbonamento mensile al costo di 9,90 euro. Il servizio è visibile su smartphone, pc, tablet e smart tv.