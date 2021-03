Sarà una serata da fuochi d'artificio quella che UFC ha programmato per sabato 6 marzo allo UFC Apex di Las Vegas, dove andrà in scena UFC 259. L'evento è uno dei più attesi dell'anno e promette scintille con ben tre incontri titolati. Main event della serata è la sfida per il titolo dei mediomassimi tra il campione Jan Blachowicz e lo sfidante, nonché attuale campione dei pesi medi Israel Adesanya. Un match che da solo varrebbe il prezzo del biglietto, ma che invece sarà accompagnato da altri due incontri con cintura in palio: la "regina" Amanda Nunes difenderà il suo titolo dei pesi piuma contro Megan Anderson, mentre Petr Yan difenderà per la prima volta il titolo dei pesi gallo contro Aljamain Sterling.

Sfida 'Champ vs Champ' a UFC 259, Adesanya vuole un'altra cintura

Come detto, il main event è uno di quei match che da soli varrebbero il prezzo del biglietto. Una sfida che mette di fronte due campioni come il polacco Jan Blachowicz, detentore della cintura dei mediomassimi, e il campione dei pesi medi Israel Adesanya. Quest'ultimo, dopo aver difeso il suo titolo con un perentorio ko su Paulo Costa, ha deciso di tentare l'assalto ad una nuova cintura e diventare campione in due diverse categorie di peso.

Il 31enne Adesanya, neozelandese di origini nigeriane, arriva a questo incontro da imbattuto, con 20 vittorie (15 ko) in altrettanti incontri. Detentore del titolo dei pesi medi dall'ottobre 2019, "The Last Stylebender" ha praticamente battuto tutti i migliori fighter della divisione, e ha spesso lanciato la sfida all'ex campione dei mediomassimi Jon Jones.

Un incontro che sembra destinato a farsi in futuro, ma per Adesanya è necessario provarsi in questa nuova categoria e per farlo ha deciso di sfidarne il nuovo campione, il 38enne Blachowicz.

Quest'ultimo metterà in palio per la prima volta la cintura conquistata nel settembre 2020 con la vittoria per ko su Dominick Reyes. Con 35 match all'attivo, Blachowicz vanta un record di 27 vittorie e 8 sconfitte ed è imbattuto dal febbraio 2019.

Da allora 4 vittorie in serie per il polacco che, a sorpresa, si è issato in alto fino alla conquista del titolo reso vacante da Jon Jones. Per lui arriva subito una difesa impegnativa, contro una delle star della UFC in cerca di ulteriore gloria. Blachowicz ha dalla sua il vantaggio di una stazza maggiore e di una maggiore abilità nella lotta a terra, ma fino ad ora Adesanya ha dimostrato di poter disinnescare qualunque tipo di avversario.

Anche per lui questa sarà una "prove del nove", per vedere se sarà in grado di entrare nel ristretto novero dei "doppi campioni", coloro in grado di detenere più titoli allo stesso momento in UFC.

Non solo Blachowicz vs Adesanya, altri due titoli UFC in palio

Tra coloro che hanno due cinture UFC nello stesso momento spicca la brasiliana Amanda Nunes, vera e propria regina delle MMA femminili, detentrice del titolo sia nei pesi gallo che nei pesi piuma. Ad UFC 259, la Nunes difenderà la cintura dei piuma dall'assalto di Megan Anderson. La campionessa in carica, 32 anni, è la favorita del match, anche in virtù di un record che l'ha vista battere tutte le migliori combattenti degli ultimi anni. Sotto i suoi colpi sono cadute lottatrici eccezionali come Ronda Rousey, Miesha Tate, Holly Holm e Cris Cyborg.

Proprio contro quest'ultima la Nunes ha schockato il mondo, arrivando a distruggere per ko colei che era considerata imbattibile per qualsiasi donna nell'ottagono. La sfidante, la 30enne australiana Anderson, non sembra avere il record e le abilità necessarie per sovvertire il pronostico, ma ha comunque dimostrato di meritarsi questa possibilità.

Terzo incontro titolato della serata è la sfida per il titolo dei pesi gallo tra il detentore Petr Yan e lo sfidante Aljamain Sterling. Yan, 15 vittorie in 16 incontri, ha ottenuto la cintura battendo per ko il leggendario fighter brasiliano Josè Aldo nel luglio 2020 e è ora chiamato alla prima difesa contro lo statunitense Sterling. Sulla carta il russo sembra essere il favorito, ma il match promette scintille e non mancherà di regalare emozioni.

UFC 259: dove vedere l'evento

Oltre a Blachowicz vs Adesanya e gli altri due match titolati, UFC 259 vede in programma altri due match nella main card. Nei mediomassimi Thiago Santos sfiderà Aleksandar Rakic, mentre nei leggeri Islam Makachev sarà opposto a Drew Dober. Da segnalare nella Preliminary Card il ritorno dell'ex campione dei pesi gallo Dominick Cruz, impegnato contro Casey Kenney.

La main card di UFC 259 sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn a partire dalle ore 4 del mattino di domenica 7 marzo 2021. Il commento in italiano è affidato come sempre ad Alex Dandi, commentatore storico di UFC in Italia.