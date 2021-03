La nuova stagione della MotoGp inizierà in Qatar il 28 marzo e terminerà il 14 novembre a Valencia.

Il motomondiale 2021 avrà 19 Gran Premi previsti tra cui un nuova tappa europea: l'11 luglio infatti si correrà in Finlandia nel nuovo circuito KymiRing. Questo evento era già stato previsto nella stagione 2020, ma è stato rimandato a causa della pandemia.

Grandi assenti della stagione saranno il Gran Premio dell'Argentina e di Austin. A causa della grave situazione sanitaria, i due Gp americani sono stati posticipati con data da destinarsi. Il circuito argentino era peraltro stato messo in crisi da un grande incendio subito i primi di febbraio.

Calendario 2021, mondiale al via il 28 marzo

Ecco nel dettaglio i 19 appuntamenti della stagione motociclistica del 2021.

Le prime due gare saranno in Qatar il 28 marzo e il 4 aprile nel circuito di Losail. Nello stesso circuito è stato effettuato l'ultimo test Moto GP.

Con il terzo Gp del 18 aprile si tornerà in Europa nel circuito di Algarve in Portogallo. Il 2 maggio si correrà in Spagna nel circuito di Jerez, seguito dal gran premio francese di Le Mans il 16 maggio. Finalmente si approderà in Italia il 30 maggio con l'atteso appuntamento del Mugello. Tre gare caratterizzeranno il mese di giugno: il 6 in Catalunya, il 20 al Sachsenring in Germania e infine Assen in Olanda il 27 giugno. L'11 luglio si correrà sul nuovo circuito finlandese KymiRing.

Con l'undicesima tappa il 15 agosto sul circuito austriaco Red Bull Ring si riprenderà la competizione dopo un mese di pausa estiva. Il 29 agosto l'appuntamento sarà in Gran Bretagna a Silverstone e proseguirà in Spagna il 12 settembre ad Aragón. Sul circuito di Misano (dedicato a Marco Simoncelli) si correrà invece il 19 settembre. La quindicesima tappa aprirà il trittico asiatico: il 3 ottobre a Motegi in Giappone, il 10 ottobre a Chang International Circuit in Thailandia e il 31 ottobre a Sepang in Malesia.

Il 24 ottobre si disputerà il gran premio australiano. L'ultima gara si correrà come da consuetudine nel circuito Ricardo Tormo di Valencia il 14 novembre.

Le date potrebbero subire cambiamenti a causa della pandemia. L'organizzazione ha quindi programmato la possibilità di gran premi di riserva in Europa.

Dove vedere le gare della Moto GP

Come lo scorso anno, per vedere tutte le gare in diretta sarà necessario sottoscrivere un abbonamento: tra l'offerta in italiano è possibile scegliere fra Dazn, Now Tv e Sky.

Sul canale TV8 sarà invece possibile vedere gratuitamente tutte i gran premi, ma alcuni saranno trasmessi in differita di qualche ora.

Nel dettaglio approfondiamo gli appuntamenti in diretta in chiaro su TV8, che saranno sei su 19. Il primo gran premio visibile gratuitamente in diretta sarà la seconda gara notturna in Qatar del 4 aprile. Il 2 maggio si potrà vedere live la gara di Jerez. Anche l'appuntamento italiano del Mugello il 30 maggio sarà in chiaro. Il successivo GP in diretta sarà quello del Sachsenring il 20 giugno. Le successive gare estive saranno visibili solamente in differita. Su TV8 tornerà in diretta la gara di Misano il 19 settembre, seguita il 14 novembre dall'ultima tappa del motomondiale a Valencia.

Tutte le altre gare saranno visibili sempre gratuitamente, ma non in diretta, bensì con un ritardo di poche ore.

Allo stesso modo saranno trasmesse le qualifiche.