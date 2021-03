Milano-Sanremo vuol dire storia, spettacolo ma soprattutto ciclismo. La Classicissima di Primavera prenderà il via il 20 marzo dal capoluogo meneghino, alle ore 8:20 il foglio firma in Piazza Castello per poi partire intorno alle 9:15 con la consueta sfilata in città fino in via della Chiesa Rossa dove alle 10 verrà dato lo start ufficiale dalla giuria. Milano-Sanremo in diretta sulla Rai integralmente: le prime fasi su RaiSport con collegamento intorno alle 9:15 per poi spostarsi verso le 14 su Rai2, sarà visibile anche per gli abbonati su Eurosport.

Il percorso della Milano-Sanremo senza il Passo del Turchino

Un percorso che riprende il tracciato originale dopo i cambiamenti della passata edizione, corsa in estate e con problemi di traffico sull'Aurelia, ma senza lo storico Passo del Turchino a causa di una frana sulla strada al suo posto si scenderà verso la Liguria dal Colle di Giovo. Questo cambiamento non pregiudicherà le tattiche delle squadre che probabilmente, come nella storia della Milano-Sanremo cominceranno a darsi battaglia sulla salita che porta alla Cipressa, per poi riscendere con una discesa mozzafiato sull'Aurelia. Si arriverà così allo storico Poggio dove tanti campioni hanno scritto la storia del Ciclismo italiano, un trampolino per poi scendere su Via Roma davanti a tutti per cercare l'affondo finale.

La corsa sarà di 299 km, tra le classiche sicuramente una delle più lunghe, ma non mancano i campioni al via.

Milano-Sanremo, tanti i campioni al via

La Milano-Sanremo attira da sempre le grandi squadre e i campioni, si arriva alla Classica di Primavera con la Tirreno-Adriatico nelle gambe, ecco che alla partenza troveremo già molti ciclisti in forma.

Tra i favoriti troviamo il talento nascente Van der Poel, ma anche il Campione del mondo Julian Alaphilippe e Wout van Aert. Tanti quelli che potrebbero provare un assolo e che godono di grande esperienza: Sagan, Nibali, Philippe Gilbert o imprevedibili giovani come Michael Kwiatkowski o Bettiol o il campione del mondo a cronometro Filippo Ganna.