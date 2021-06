Appena archiviato il Giro d’Italia con il trionfo di Egan Bernal, il grande Ciclismo professionistico non accenna neanche a rallentare il suo ritmo. Il mese di giugno inizia a spron battuto con il Giro del Delfinato e subito a seguire il Giro di Svizzera, le due corse che tradizionalmente anticipano i temi e i confronti più caldi del Tour de France.

Quest’anno il mese di giugno darà anche l’avvio al Tour, visto che la più prestigiosa corsa al mondo è stata un po’ anticipata per lasciare poi spazio alle Olimpiadi di Tokyo. La partenza della Grande Boucle è prevista per sabato 26 giugno, subito dopo il weekend dedicato ai Campionati nazionali.

Ciclismo, Delfinato e Svizzera senza Pogacar e Roglic

Il calendario del mese di giugno è ricchissimo per il ciclismo professionistico. Gli snodi principali di questa fase della stagione sono le corse che portano al Tour de France, che quest’anno presentano un programma un po’ strano. I due appuntamenti più classici in cui i corridori da Tour si misurano solitamente sono il Giro del Delfinato e il Giro di Svizzera, che però quest’anno sono stati disertati dai due grandi favoriti per la maglia gialla parigina, Tadej Pogacar e Primoz Roglic.

Il campione in carica del Tour ha scelto di prepararsi in casa, al Giro di Slovenia, mentre Roglic si presenterà direttamente al via della Grande Boucle dopo due mesi di lontananza dalle corse.

Al Delfinato, che si chiuderà domenica 6 giugno ed è trasmesso in tv sia dalla Rai che da Eurosport, sono comunque in gruppo diversi big, su tutti Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart e Nairo Quintana. In Svizzera, dal 6 al 13 e in esclusiva in tv su Eurosport, c’è invece grande attesa per il rientro di Tom Dumoulin, alla prima corsa stagionale, ma vedremo anche Julian Alaphilippe e Mathieu Van der Poel.

Tricolori a Imola

Tra le corse che non fanno parte del World Tour si preannunciano molto interessanti soprattutto il Giro di Slovenia, dal 9 al 13 con Pogacar, Vlasov e Ulissi, e la Mont Ventoux Denivelè dell’8 con Mas, Lopez e Ciccone.

Oltre alle corse che anticipano il Tour e alle prime tappe del Tour stesso, il mese di giugno vive un altro appuntamento molto atteso con l’assegnazione dei titoli nazionali.

In Italia la rassegna tricolore è in programma ad Imola domenica 20 giugno, su un percorso che nel finale ricalca il circuito dei Mondiali vinti lo scorso settembre da Alaphilippe.

In Italia ci saranno altre due corse, l’Adriatica Ionica Race dal 14 al 18 e il Giro dell’Appennino il 24. Da ricordare infine il Giro d’Italia riservato agli under 23, in programma dal 3 al 12 con il via a Cesenatico e la conclusione a Castelfranco Veneto.

Ecco le corse di ciclismo del mese di giugno con i canali che le trasmettono in tv e in streaming