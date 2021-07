L’attesa per le Olimpiadi di Tokyo è arrivata ormai al countdown conclusivo. Venerdì 23 luglio i Giochi giapponesi si aprono ufficialmente con la Cerimonia d’apertura, anche se già oggi, mercoledì 21, si disputano le prime gare.

Il Ciclismo sarà grande protagonista fin da subito con strada e mountain bike che occupano i primi cinque giorni del programma a cinque cerchi. Il weekend iniziale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 avrà nelle gare di ciclismo su strada due dei momenti clou. Subito dopo entreranno in scena gli specialisti della mountain bike, tra cui l’attesissimo Mathieu Van der Poel, per poi tornare sulla strada con la chiusura del programma riservata alle gare a cronometro, il 28 luglio.

Olimpiadi di Tokyo, subito gli stradisti

Poche ore dopo la conclusione della Cerimonia di Apertura, le Olimpiadi di Tokyo propongono già una delle gare più attese dell’intero programma, la prova di ciclismo su strada in linea maschile. La gara in cui sarà incoronato il successore di Greg Van Avermaet si svolge sabato 24 luglio, con il via alle 4 di mattina, orario italiano. Si preannuncia una corsa dura e selettiva, sia per il percorso con quasi 5.000 metri di dislivello, che per il caldo umido che opprime Tokyo e dintorni. Tra i favoriti spiccano i nomi di Wout van Aert e di Tadej Pogacar, grandi protagonisti del Tour de France appena concluso. Il punto chiave della corsa dovrebbe essere la scalata al Mikuni pass, una salita molto impegnativa di una decina di chilometri, con lo scollinamento a circa trenta chilometri dall’arrivo.

La corsa dovrebbe concludersi intorno alle 11 ora italiana.

Il giorno dopo, domenica 25 luglio, sulle stesse strade scendono in strada le donne. La squadra olandese è il punto di riferimento della corsa, contando sulle due ultime medaglie d’oro olimpiche, Marianne Vos e Anna Van der Breggen, sull’ex iridata Annemiek Van Vleuten e su un’altra big come Demi Vollering, vincitrice quest’anno della Liegi.

Tra le sfidanti più accreditate spiccano i nomi della nostra Elisa Longo Borghini e della sudafricana Ashleigh Moolman. La corsa scatta alle 6 della mattina italiana di domenica 25 luglio e dovrebbe concludersi intorno alle 10.30.

MTB e crono

Conclusa la due giorni dedicata alle gare in linea su strada, il programma del ciclismo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 continua subito con la mountain bike.

Lunedì 26 e martedì 27 luglio i campioni delle ruote grasse si sfidano per i due titoli in palio. Prima tocca agli uomini con la stella Mathieu Van der Poel, l’astro nascente Tom Pidcock, il campione in carica Nino Schurter e l’altro svizzero Mathias Fluckiger tra i principali favoriti. Nella gara femminile il pronostico è per la francese Loana Lecomte, ma attenzione anche alla campionessa in carica, la svedese Jenny Rissveds e all’altra transalpina Pauline Ferrand Prevot. Entrambe le gare scattano alle 8 di mattina, ora italiana.

Mercoledì 28 luglio si torna a parlare di ciclismo su strada con le gare che concludono il programma di questa disciplina, le cronometro. Alle ore 4:30 della notte tocca alle donne, con l’americana Chloe Dygert che sfida le campionesse olandesi Van der Breggen e Van Vleuten e la svizzera Reusser.

Alle 7 scendono in strada gli uomini per una crono stellare che vede Filippo Ganna partire da numero uno della specialità, ma accerchiato da corridori che potrebbero avvantaggiarsi di un percorso con tanti metri di dislivello. Tra questi spiccano i nomi di Wout van Aert, Remco Evenepoel, Tom Dumoulin, Remi Cavagna, Joao Almeida, Primoz Roglic, Kasper Asgreen e Rohan Dennis.

Di seguito il programma di ciclismo su strada e mtb delle Olimpiadi di Tokyo con gli orari italiani