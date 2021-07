Nella giornata del 28 luglio si aggiungono altre tre medaglie (due di bronzo e una d'argento) per la delegazione italiana alle Olimpiadi di Tokyo, che portano il totale a 15.

Burdisso, bronzo nel nuoto

Federico Burdisso, 19 anni, è arrivato terzo nei 200 metri farfalla, alle spalle dell'atleta ungherese Kristof Milak (primatista mondiale e medaglia d'oro in 1'51"25) e il giapponese Tomoru Honda (argento in 1'53"73).

Il nuotatore azzurro, vice campione europeo in carica, ha vinto il bronzo in 1'54"45. È il primo podio olimpico italiano di sempre nei 200 farfalla.

Bronzo nel canottaggio

Nella notte italiana è bronzo anche per il canottaggio del "4 senza" maschile. Ottimo traguardo, se si pensa che poco prima della finale era risultato positivo l'atleta azzurro Bruno Rossetti, uno dei quattro membri titolari della gara. Il resto della squadra, formato da Matteo Castaldo, Matteo Lodo, e Giuseppe Vicino ha così gareggiato insieme Marco Di Costanzo, concludendo la gara contro Romania e Australia nelle acque del Sea Forest Waterway di Tokyo.

Non va altrettanto bene per gli azzurri del 4 di coppia maschile. Il quartetto formato da Andrea Panizza, Giacomo Gentili, Luca Rambaldi e Simone Venier si è infatti posizionato al quinto posto a causa di un problema al remo.

Medaglia d'oro per l'Olanda, argento per la Gran Bretagna e bronzo per l'Australia.

Basket, Italia battuta dall'Australia

Dopo l'ottima prova di esordio contro la Germania, gli azzurri di Basket del ct Sacchetti sono scesi in campo stamane (alle 10:20 ora italiana) per il match contro l'Australia.

Dopo il pareggio del primo quarto (25-25) e il vantaggio nel secondo quarto (45-44), L'Australia recupera nel terzo round (62-65) e conclude la gara con il risultato finale di 83-86, aggiudicandosi la vittoria.

Sabato 31 luglio il team italiano affronterà la Nigeria.

È argento per la sciabola maschile

La squadra italiana di sciabola maschile, composta da Luca Curatoli, Aldo Montano e Aldo Berrè, ha ottenuto il secondo posto sul podio, davanti all'Ungheria e dietro la Corea del Sud (medaglia d'oro). Montano, giunto a 42 anni e alla sua quinta olimpiade, ha sostituito l'atleta Luigi Samele, il più giovane del gruppo, fuori dopo il primo assalto per un problema muscolare.

Nel momento in cui scriviamo è in corso (dalle 12:45, ora italiana) il match di volley Italia-Giappone. Match valido per la fase a gironi, con in palio quindi l'accesso ai quarti di finale.