Quella appena trascorsa è stata una delle giornate più trionfali nell'intera storia dell'atletica italiana. Marcell Jacobs è il nuovo campione olimpico dei 100 metri con il tempo di 9"80, il velocista azzurro ha battuto lo statunitense Fred Kerley e il canadese André De Grasse, rispettivamente argento e bronzo. Gianmarco Tamberi è oro nel salto in alto ex aequo con il qatariota Mutaz Essa Barshim, entrambi hanno fatto percorso netto fino ai 2.37 m per poi fallire i tre salti a 2.39. Il bronzo è invece andato al bielorusso Maksim Nedasekau.

Ma al di là dei due storici successi azzurri, sono stati assegnati altri due titoli olimpici ad altrettante straordinarie atlete: quello del salto triplo femminile è andato come da pronostico alla venezuelana Yulimar Rojas che ha stabilito anche il nuovo record del mondo saltando 15.67 metri all'ultimo tentativo, alle sue spalle la portoghese Patricia Mamona mentre il bronzo è finito sul collo della spagnola Ana Peleteiro.

Ampiamente pronosticata anche la medaglia d'oro nel getto del peso femminile alla cinese Gong Lijiao che ha scagliato l'attrezzo a 20.58 m, argento alla statunitense Raven Saunders mentre per la neozelandese pluricampionessa olimpica Valerie Adams c'è stato un bronzo che, a quasi 37 anni in quella che è stata la sua ultima presenza ai Giochi, non è affatto un premio di consolazione.

Il programma del 2 agosto e gli italiani in gara

Saranno cinque i titoli olimpici assegnati nel corso della giornata di domani 2 agosto e l'atletica italiana conferma il suo grande momento considerato che i portacolori italiani sono protagonisti in quattro finali su cinque. Questo il programma nel dettagli con gli orari, ovviamente quelli italiani:

Ore 2.00 - Lancio del martello uomini, qualificazioni gruppo A

2.35 - 1500 metri donne, batterie (in gara Federica Del Buono e Gaia Sabbatini )

e ) 3.20 - Salto in lungo uomini, finale (Filippo Randazzo)

3.30 - 200 metri donne, batterie ( Gloria Hooper e Dalia Kaddari )

e ) 3.30 - Lancio del martello uomini, qualificazioni gruppo B

4.50 - 100 ostacoli donne, finale

12.20 - Salto con l'asta donne, qualificazioni ( Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo )

ed ) 12.25 - 200 metri donne, semifinali (eventualmente Hooper e Kaddari)

13.00 - Lancio del disco donne, finale (Daisy Osakue)

13.05 - 400 metri uomini, semifinale ( Davide Re )

) 13.35 - 400 ostacoli donne, semifinale ( Linda Olivieri e Yadisleidy Pedroso )

e ) 14.15 - 3000 siepi uomini, finale (Ahmed Abdelwahed e Ala Zoghlami)

14.40 - 5000 metri donne, finale (Nadia Battocletti).

Finali, i favoriti

Salto in lungo M: sulla carta è la finale è la più incerta tra quelle dell'atletica maschile con davvero diversi pretendenti al metallo più prezioso.

La miglior prestazione in questo 2021 è stata di Miltiadis Tentoglou che ha saltato a 8.60 e, pertanto, il greco campione europeo in carica è tra gli atleti più accreditati al successo finale al quale punta decisamente anche il giamaicano Tajay Gayle, campione del mondo due anni fa a Doha. Si giocherà le sue carte anche il poliedrico statunitense JuVaughn Harrison, già finalista del salto in alto, attenzione anche al cubano Juan Miguel Echevarria.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

100 ostacoli F: una favorita su tutte, è ovviamente la statunitense Kendra Harrison detentrice del record mondiale della disciplina. Dovrà guardarsi soprattutto dalla portoricana Jasmine Camacho-Quinn e dalla nigeriana Tobi Amusan, possibile outsider inoltre l'olandese Nadine Visser.

Lancio del disco F: la sfida per l'oro dovrebbe vivere sul duello tra la due volte campionessa olimpica e mondiale, la croata Sandra Perkovic e la cubana Yaimé Pérez che fu ridata due anni fa a Doha.

Tra le pretedenti per il podio anche la statunitense Valarie Allman e la tedesca Kristin Pudenz.

3000 siepi M: i 3000 metri siepi, salvo rare occasioni, sono sempre stati terra di conquista dei corridori keniani che, però, mai come quest'anno sembrano avere poche frecce nella faretra. Le speranze del colosso del mezzofondo poggiano sulle spalle di Banjamin Kigen e Abraham Kibiwott, ma il grande favorito della finale di domani sembra l'etiope Lamecha Girma e il suo maggiore antagonista per l'oro olimpico il marocchino Soufiane El Bakkali.

5000 metri F: il Kenya invece potrebbe rifarsi con l'oro nei 5000 femminili, dove l'atleta più accreditata sembra Hellen Obiri. Sue probabili rivali saranno l'olandese Sifan Hassan e l'altra keniana Agnes Jebet Tirop.